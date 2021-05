Kate Middleton y el príncipe Guillermo dicen adiós a uno de los bastiones de su organización. Después de siete años en el equipo del matrimonio, Jason Knauf pone punto final a su trabajo en la Royal Foundation. Así lo ha confirmado la Casa Real a través de un comunicado en el que le agradece su trabajo. Un cambio que, en principio, no tiene que ver directamente con la carrera de Knauf, sino que se debe a cuestiones personales. Aunque no ha sido anunciado de manera oficial -ni se espera que se haga-, varios medios apuntan a que el ya extrabajador de los duques Cambridge da un giro en su vida por amor, ya que su marido, diplomático de profesión, tiene que trasladarse a un nuevo destino, lo que le ha supuesto renunciar a su trabajo en la Casa Real.

After seven years working with the Duke and Duchess of Cambridge, Jason Knauf is to stand down as Chief Executive of the #RoyalFoundation at the end of 2021. In a statement, Knauf called his time with the couple “the privilege of my career.” pic.twitter.com/I32k7zxPbH

