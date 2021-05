Esterábamos ver una nueva imagen ‘oficial’ de Archie Harrison, pero en plena lucha contra la pandemia del coronavirus, los duques de Sussex han preferido aprovechar el segundo cumpleaños de su hijo para poner un granito de arena más en su batalla personal contra el virus. Si el año pasado la pareja aprovechó el cumpleaños de su hijo para distribuir un vídeo a través de Save the Children en el que se veía a Archie en compañía de su madre, Meghan Markle, esta vez han preferido recurrir a la web de Archewell.

To celebrate Archie’s birthday, Prince Harry and Duchess Meghan are encouraging donations to benefit @Gavi, the Vaccine Alliance, which buys COVID vaccines for the world (prioritising those in countries that cannot afford them)🌎

DONATE (via @GlblCtzn): https://t.co/btVsExz1u8 pic.twitter.com/bt142TI8Bh

— Omid Scobie (@scobie) May 6, 2021