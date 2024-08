Kate y Guillermo eligen la isla de Tresco para desconectar junto a sus hijos en su verano más difícil

En medio del huracán mediático que ha supuesto su enfermedad y su posterior tratamiento, Kate Middleton, junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus tres hijos, han puesto tierra de por medio. Lejos de hospedarse durante unos días de descanso en su casa de Adelaide Cottage o en su refugio de Norfolk, el matrimonio ha decidido trasladarse hasta una isla secreta, según apunta un periódico alemán.

De acuerdo con lo publicado, el heredero al trono británico y su familia han sido vistos en la isla de Tresco, un lugar situado al suroeste de Inglaterra, y a pocos kilómetros de la costa de Cornualles, que es calificado por muchos como todo un paraíso, perfecto para disfrutar de unos días de sol y playa. Y es que cuenta con varias atracciones turísticas como restaurantes, playas de aguas cristalinas e incluso spas y jardines tropicales, entre otras cosas. Sin duda, este viaje se puede considerar una muy buena noticia, en cuanto a la salud de Kate se refiere, ya que, sumado a su presencia en algunos compromisos de la corona, como la ceremonia del Trooping de Colour o la final de Wimbledon, ha querido viajar y desconectar para continuar con su recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Tal y como ha contado un testigo al diario Bunte, Kate fue vista jugando con sus hijos en el lugar mencionado: «Eran las dos en punto del mediodía. Se echaron a un lado cortésmente mientras nosotros corríamos. Kate se escondió detrás de un árbol cuando pasaron dos ciclistas. Luego volvió a salir. Parecía que estaba jugando al escondite con los pequeños», revelaba. «Nos sorprendió mucho tanta normalidad y nos impresionó la belleza de Kate: pantalones cortos, gafas de sol… una mujer hermosa», añadía.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo, con sus hijos. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que no es la primera vez que el príncipe Guillermo y Kate Middleton son vistos en la isla de Tresco. Sin ir más lejos, el retrato que publicó la princesa de Gales de su hijo George para felicitarle por su noveno cumpleaños fue tomado en las playas de este lugar. Hace unos años salió a la luz que cada vez que acuden a este refugio de paz suelen hospedarse en Dolphin House, una casa de granito con vistas al mar y un enorme jardín. Tiene capacidad para albergar hasta 10 personas y, según varios medios, el alquiler supera los 5.400 euros la semana.

La polémica biografía de Kate Middleton

La ubicación del destino escogido por los duques de Cambridge para sus vacaciones de verano ha coincidido con el revuelo que ha ocasionado la inminente publicación de la última biografía de Kate Middleton, titulada Catherine, the Princess of Wales: The Biography. Ha sido escrita por Robert Jobson y, según ha trascendido, sus páginas revelarán episodios, desconocidos hasta ahora, de la relación del príncipe Guillermo y Kate, sacando a la luz una ruptura que ocurrió durante su noviazgo de la que, hasta ahora, nadie había hablado.