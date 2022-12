Un pequeño artista en la Familia Real Británica. Los príncipes de Gales han sorprendido al hacer pública una original felicitación navideña pintada por su hijo mayor, el príncipe Jorge. Ha sido a través de su cuenta oficial de Twitter donde el príncipe Guillermo y Kate Middleton han publicado una imagen de un dibujo pintado por el segundo en la línea de sucesión al trono.

Happy Christmas!

🎨 by George pic.twitter.com/59wXHYx0vb

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 25, 2022