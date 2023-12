El Principado de Mónaco acaba de vivir uno de sus días más especiales. Los hijos mellizos del príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco, los príncipes Jacques y Gabriella han cumplido este domingo, 10 diciembre, nueve años y, aunque no ha habido celebraciones oficiales por el cumpleaños del heredero y su hermana, es más que probable que la familia haya aprovechado para festejar el aniversario de los pequeños Grimaldi. Ellos representan el futuro del Principado, en especial, el príncipe Jacques que, a pesar de que nació unos minutos después de su hermana, por la vigencia de la Ley Agnaticia, es él el sucesor de su padre.

Los príncipes Jacques y Gabriella juntos. / Gtres

Pese a que son Jacques y Gabriella los únicos hijos del príncipe Alberto que forman parte de la sucesión de Mónaco, lo cierto es que el soberano tiene otros dos hijos reconocidos y con los que mantiene una relación más o menos estrecha. Se trata de Alexandre Grimaldi y Jazmin Grace, fruto de dos romances anteriores del príncipe Alberto. En el caso de Jazmin Grace, su nacimiento se produjo tras una relación esporádica del hermano de la princesa de Hannover con Tamara Rotolo y tardó bastante en reconocerla. A día de hoy, Jazmin Grace no reside en Mónaco, pero sí tiene una relación estrecha con Alberto y también con sus hermanos -no así como la princesa Charlene-. De hecho, no ha querido perder la oportunidad de felicitar a los pequeños en este día tan especial.

El príncipe Alberto con su hija mayor, Jazmin. / Gtres

Un bonito mensaje

La joven ha recurrido a su perfil oficial en las redes sociales, donde es bastante activa, y ha compartido una serie de imágenes para felicitar a los príncipes Jacques y Gabriella en esta jornada. «Muchas felicidades a mi hermano Jacques y mu hermana Gabriella», ha escrito la joven, que ha animado a sus seguidores a que vean las fotografías que ha publicado. Instantáneas que van más allá de la imagen oficial que desde el Principado han compartido por el cumpleaños de los mellizos y que incluyen dos fotografías más de los príncipes en dos salidas privadas con su hermana, una de ellas, junto a Alexandre Grimaldi.

Esta publicación de la hija mayor del príncipe Alberto pone de manifiesto la estrecha relación que mantiene con sus hermanos, aunque no la solemos ver junto a la princesa Charlene de Mónaco. Y es que se ha comentado en algunas ocasiones que hay ciertas tensiones entre la esposa del príncipe y sus hijos mayores, sobre todo, con Alexandre, cuya madre, Nicole Coste, ha hablado abiertamente de la presunta mala actitud de la ex nadadora con el joven.

No es la primera vez que Jazmin Grace Grimaldi recurre a las redes sociales para felicitar por su cumpleaños alguno de sus seres queridos. Por ejemplo, lo ha hecho en más ocasiones con su hermano Alexandre, al que está muy unida, así como también con su padre, el príncipe Alberto. A pesar de que en su infancia no tuvo relación con él, padre e hija han sabido cómo recuperar el tiempo perdido y ahora tienen contacto de manera recurrente.