La sombra de la duda sobre el proyecto más polémico de Harry

Hace un año aproximadamente se conoció la noticia de la próxima publicación de una biografía por parte del príncipe Harry. Un libro escrito en colaboración con el escritor J.R. Moehringer en el que, según se comentó, el Príncipe iba a desvelar detalles íntimos, aventuras, pérdidas y lecciones de su vida. Una obra que, a día de hoy, no ha visto aún la luz, pese a que se especuló mucho sobre los efectos que la publicación tendría sobre la imagen de la Corona, especialmente, sobre el futuro reinado del príncipe Carlos, que cada vez está más cerca.

No se han confirmado oficialmente los motivos por los que el libro todavía no está en el mercado, pero, lo cierto es que un año después de que se anunciara, todavía no está en las listas de próximas publicaciones de la editorial con la que Harry habría llegado a un acuerdo, Random House. No se tienen constancia de por qué no existe información sobre el libro, aunque parece probable que se trate de un retraso o bien de que haya alguna sorpresa en torno al libro.

Tal como ha podido saber el tabloide británico The Sun, no todos los libros que se publican están en la lista de próximos lanzamientos, por lo que es posible que aún vea la luz en las semanas venideras. De hecho, en los últimos tiempos se especuló con la posibilidad de un retraso, sin dar más detalles al respecto.

El príncipe Harry confirmó en su momento que este libro lo escribía no como royal, sino como hombre y que pretendía dar una visión diferente y personal de todo lo que le había pasado a lo largo de su vida. Una historia que, según él mismo explicaba, pretende «ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos». El hijo de Carlos de Inglaterra aseguró también que estaba «profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida y de que la gente pueda leer un relato de primera mano sobre mi vida, que es preciso y absolutamente veraz».

Las últimas informaciones sobre este libro apuntaban a que iba a ser publicado por Random House en EE. UU. y Canadá y la subsidiaria de Transworld en Gran Bretaña a finales de 2022, sin una fecha concreta. Además, el duque de Sussex tiene la intención de donar a diferentes organizaciones los beneficios que resulten de las ventas.

A pesar de que no se tienen detalles del contenido del libro, algunas fuentes apuntan a que entre los Windsor temen lo que pueda contar Harry en el texto. No hay que olvidar que, desde que decidió dar portazo a su actividad como miembro de la familia real, el príncipe Harry ha hecho varios comentarios que han puesto en jaque a la Corona, especialmente en la entrevista que los duques de Sussex dieron a Oprah Winfrey y en la que hablaron incluso de racismo dentro de ‘La Firma’. Por el momento, solo queda esperar a ver cuándo ve la luz el libro y qué repercusiones puede tener para la monarquía, sobre todo, en un momento en el que el relevo generacional está cada vez más próximo.