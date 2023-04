Guillermo y Máxima de Holanda están a punto de celebrar diez años en el trono. Fueron ellos los primeros de los royals de la nueva generación en asumir este nuevo papel, tras la abdicación de la hoy princesa Beatriz. Poco después, sería el rey Alberto de los Belgas el que también cedería el trono a su hijo, el rey Felipe y, un año más tarde, le tocaría el turno a España, con la proclamación de don Felipe como jefe del Estado.

Como parte de las celebraciones de este especial aniversario, el monarca ha hecho una divertida apuesta. El rey Guillermo de Holanda ha querido repasar sus diez años de reinado a modo de podcast, bajo el título Door de ogen van de Koning, algo así como A través de los ojos del rey. Lo ha hecho junto a un conocido presentador de radio holandés, Edwin Evers. Serán un total de diez episodios de unos 20 minutos cada uno de ellos, de los cuales, los tres primeros ya han visto la luz.

A lo largo de este proyecto, el soberano va a repasar algunos de los momentos más importantes de su primera década en el trono, pero se espera también que revele anécdotas y curiosidades de su día a día. Al fin y al cabo, si hay algo que caracteriza a Máxima y Guillermo es que son especialmente espontáneos, tanto en actos oficiales como en salidas privadas.

En los capítulos que ya se han publicado, el marido de Máxima de Holanda habla, entre otras cosas, del difícil momento que pasó a raíz de la muerte de su hermano, el príncipe Juan Friso, apenas unos meses después de que se convirtiera en rey, o cuando tuvo que apoyar a los familiares de las víctimas del vuelo MH17. Asimismo, comenta cuando estuvo con Putin en los Juegos de Invierno de Sochi, poco antes de la invasión de Crimea, algo que lamenta: «Si lo hubiera sabido, habría sido diferente».

El podcast ha sido grabado en las instalaciones de la residencia oficial de los Reyes, el Palacio de Huis ten Bosch. Un entorno al que Guillermo y Máxima se mudaron tras una gran reforma y donde pasan gran parte del tiempo. De hecho, el monarca ha confesado que durante la etapa del coronavirus, realizó muchas llamadas a través de Zoom en su despacho, pero no siempre iba vestido por completo, sobre todo al principio. El Rey ha revelado que en muchas ocasiones llevaba la chaqueta y la corbata pero, en la parte de abajo, un pantalón de deporte, para estar más cómodo, para sentirse en casa.

Y es que Huis ten Bosch es un lugar muy especial para el monarca. Desde su despacho puede ver el estanque en el que le pidió matrimonio a Máxima hace más de dos décadas. El soberano ha reconocido que siempre tuvo claro que quería pasar el resto de su vida con ella, de la que destaca su empatía y su naturalidad, algo que ambos comparten. «Creo que tengo suerte de vivir en el siglo XXI, donde mostrar emociones no se ve con la misma debilidad que en el pasado. No me avergüenzo de eso. También tengo eso con una mujer latina, que, por supuesto, puede ser muy emocional. Eso lo compartimos», ha confesado.

Guillermo ha revelado también cómo se enamoró de la argentina, en la Feria de Abril de 1999, de cómo ve el futuro de sus hijas o de cómo vivió el día de su Coronación. «Fue una experiencia extracorpórea como si estuviera flotando sobre mí», ha confesado el monarca. El Rey ha dicho que sus hijas están al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor y que están pendientes de la actualidad y las redes sociales. Sobre la heredera, el monarca espera que pueda formar una familia o lo que ella decida antes de llegar al trono, algo que ocurrirá en un futuro lejano.