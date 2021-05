Nuevo disgusto para Meghan Markle. Apenas unas horas de que se anuncie que la duquesa de Sussex publica su primer libro, la esposa del príncipe Harry se encuentra en el medio de la polémica. Varios usuarios de redes sociales han apuntado que la Duquesa podría haberse inspirado en otra obra y que su libro no es una idea original.

El texto en cuestión se titula “The Bench” (El banco) y en él se expone la relacón entre un padre y un hijo a través de los ojos de la madre. Un libro que, según Meghan Markle, está inspirado en su propia vida y que comenzó a escribir al poco de nacer su primer hijo, Archie Harrison, que está a punto de cumplir dos años. «The Bench comenzó como un poema que escribí para mi esposo el Día del Padre, el mes después del nacimiento de Archie», explica la Duquesa en el comunicado que ha distribuido la editorial. Un libro que Meghan Markle espera que llegue a familias de todo el mundo.

Han sido varios los usuarios de redes sociales que aseguran que el texto guarda muchas similitudes con una obra publicada con anterioridad. «Casi idéntico al libro de Corrinne Averiss ‘The Boy On the Bench’, incluso la portada», han asegurado refiriéndose a la obra de la autora británica. Algunos incluso han sido especialmente duros con Meghan Markle y animan a Averiss a interponer una demanda: «¡espero que el autor al que estafó la demande, el descaro de esta mujer! ‘The Boy on the Bench’ de Corrinne Averiss». Sin embargo, la propia Corrine Averiss no ve el plagio en el libro de la esposa del príncipe Harry: “al leer la descripción y el extracto que se ha publicado del libro de la Duquesa, no es ni la misma historia ni el mismo tema que mi libro”, asegura en un twit. Pese a todo, es innegable que tanto el nombre como la portada guardan cierto parecido y es esto precisamente lo que ha generado tanta polémica.

Reading the description and published excerpt of the Duchess’s new book, this is not the same story or the same theme as The Boy on the Bench. I don’t see any similarities.

