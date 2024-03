Federico y Mary de Dinamarca, firmes y unidos ante las críticas

A punto de cumplir dos meses como reyes, Federico y Mary de Dinamarca han ejercido por primera vez como anfitriones de una de las citas más importantes de la agenda de la Familia Real Danesa. Acompañados por la reina Margarita -que continúa participando en algunos compromisos oficiales a pesar de que ya no está en primera línea-, los reyes han presidido su primera gran cena de gala. Una cita en el Palacio de Amalienborg para los miembros de las Fuerzas Armadas y Servicios de Emergencias que hayan recibido la medalla de honor y en la que Federico y Mary de Dinamarca han vestido de uniforme y se han mostrado cómplices y cercanos.

Una velada que se ha celebrado en uno de los salones del Palacio de Frederik VIII y en la que los reyes Federico y Mary se han convertido en los grandes protagonistas. Para esta cita, la australiana lució el nuevo uniforme militar femenino, compuesto por un vestido negro largo con escote cerrado y falda con ligero vuelo y una chaqueta entallada. La reina Mary llevaba además la banda con la Orden del Elefante (la más importante de Dinamarca). Hay que recordar que la esposa del rey Federico tiene la posibilidad de lucir el uniforme militar porque llevó a cabo entrenamiento castrense de manera voluntaria hace ya casi dos décadas, entre 2008 y 2009, por eso, ha llevado el uniforme en varias ocasiones, por ejemplo, en 2021 y en 2023.

Una esperada reaparición

Esta cita ha sido clave para los nuevos reyes de Dinamarca, sobre todo, porque desde que Federico se convirtiera en el jefe del Estado, la agenda tanto del monarca como de su esposa ha sido bastante limitada, lo que ha generado numerosas especulaciones. De hecho, apenas se ha visto junta a la pareja en un par de ocasiones, algo que ha provocado multitud de rumores sobre la situación del matrimonio, en especial, tras el reportaje del hijo mayor de la reina Margarita junto a Genoveva Casanova en Madrid el pasado otoño.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca. / Gtres

Sin embargo, desde la Casa Real no han vuelto a comentar la escapada del jefe del Estado a la capital española ni tampoco las informaciones que apuntan a otro reciente viaje a Madrid. Es más, Federico y Mary de Dinamarca acaban de pasar unos días en la estación de esquí de Verbier junto a sus hijos, un viaje que también ha generado críticas.

Aunque no se tiene constancia de cuál es la situación del matrimonio de puertas hacia dentro, lo cierto es que tanto el rey Federico como la reina Mary de Dinamarca se están esforzando por transmitir una imagen de concordia y unidad, dejando atrás las polémicas del pasado y con la vista puesta en el futuro de la Corona. Una institución que, a pesar de que no está cuestionada como tal, sí que pasa por un momento complicado, ya que son muchas las voces que no acaban de entender la gestión del rey Federico en estos primeros meses de reinado.