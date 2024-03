Sorpresa en las redes sociales de la Casa Real de Dinamarca. Justo cuando acaban de conocerse los detalles de una reciente escapada del rey Federico de Dinamarca a España en medio de ciertas críticas en el país nórdico por la escasa agenda de compromisos del jefe del Estado desde su proclamación, el departamento de prensa ha aprovechado para compartir una serie de imágenes de una actividad privada de los reyes en compañía de su hijo mayor, el príncipe Christian.

Federico y Mary de Dinamarca juntos en un acto. / Gtres

Bajo el título ‘Un cuento real especial’, se ha publicado una secuencia de fotografías del rey Federico, la reina Mary y el príncipe Christian de Dinamarca en una visita privada a la Catedral de Roskilde. El templo es uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Roskilde y es allí donde están sepultados la mayoría de los reyes de Dinamarca. Construida en la Edad Media en ladrillo rojo y estilo gótico, con el paso de los años fue adaptada con ampliaciones laterales menores, para poder acoger las tumbas de los soberanos daneses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

En la secuencia de fotografías se ven algunos de los detalles del templo, pero, sobre todo, llama la atención el posado del rey Federico de Dinamarca y su esposa, la reina Mary, en la nave central de la catedral, así como otra imagen del monarca con su hijo a las puertas de la iglesia.

Tal como queda reflejado en el texto que la Casa Real ha compartido a través de las redes sociales, en esta visita privada, el rey Federico de Dinamarca, su esposa la reina Mary y su hijo mayor aprovecharon para recorrer algunos de los espacios más importantes de la Catedral de Roskilde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Por ejemplo, estuvieron en la Capilla de los Santos Tres Reyes, donde están ubicadas las lápidas de Christian III, Federico II y Christian IV -recordemos que, en Dinamarca, la tradición es que haya alternancia entre los nombres de Christian y Federico para el jefe del Estado-. Asimismo, han visitado la capilla de la tumba de los Glücksborgernes, donde están enterrados Christian IX, Federico VIII y Christian X con sus respectivas esposas. Además, en el recorrido estuvieron acompañados por Thomas Thulstrup, director del museo de la Colección de Reyes, que ejerció de guía.

Una visita privada que la Familia Real ha querido aprovechar para promocionar la cultura del país pero, sobre todo, hacer hincapié en la importancia de tener presente los lazos con la historia: «Nuestra historia y cultura es una parte importante de lo que somos», han compartido junto a las fotografías.

Ajenos a los rumores

Los últimos tiempos no han sido especialmente fáciles para el rey Federico de Dinamarca y su familia, no solo por las fotografías junto a Genoveva Casanova sino porque, además, desde que fuera proclamado jefe del Estado, algunos sectores han criticado su falta de actividad. La agenda del monarca no ha sido muy intensa -mucho menos la de la reina Mary-, pero todo apunta a que en las próximas semanas sus compromisos van a ir en aumento. No obstante, ellos intentan proyectar una imagen de familia unida y matrimonio estable, al margen de especulaciones y comentarios.