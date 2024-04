La hoja de ruta del rey Carlos III en su vuelta a la agenda

La cuenta atrás ya ha comenzado para el rey Carlos III. El pasado mes de febrero, tras una intervención por una hiperplasia benigna de la próstata, el Palacio de Buckingham anunció que el monarca padecía cáncer y que tenía que poner en pausa algunos de sus compromisos, sin tener, eso sí, que recurrir a mecanismos de sustitución del jefe del Estado, como es el caso de los consejeros de Estado. Hace unos días, la misma fuente emitía un comunicado en el que confirmaba que el monarca regresa a la agenda oficial, porque su evolución es positiva, aunque aún seguirá en tratamiento y adaptará sus compromisos a su evolución médica.

Una agenda muy medida

Será este martes cuando el jefe del Estado reaparezca en público, en un acto cargado de simbolismo, y en el que estará acompañado por su esposa, la reina Camila, que ha sido uno de sus grandes apoyos a lo largo de estos meses. Ella ha sido, además, la que más presencia pública ha tenido durante el tiempo que Carlos III ha estado centrado en su tratamiento, debido a que el príncipe de Gales también ha reducido su carga de compromisos por atender a Kate Middelton.

Tal como han confirmado fuentes oficiales, el rey Carlos III y su esposa van a visitar un centro de tratamiento de cáncer, del que, por ahora, no se han dado detalles concretos. Eso sí, se sabe que, durante la visita, Carlos III y Camila se reunirán con especialistas médicos, así como con algunos pacientes, con los que podrán conversar e intercambiar opiniones.

Esta será su primera actividad oficial de una serie de compromisos fuera de los muros de Palacio, tal como se ha asegurado desde el departamento de prensa de Buckingham. Aunque todavía no se ha concretado la agenda de las próximas semanas del rey Carlos III, se espera que pueda participar en el tradicional Trooping the Colour a principios del mes de junio, así como en algunas Garden parties que se celebran a lo largo del mes. Es más que probable, también, que acuda algún día a las carreras de Ascot. No obstante, fuentes oficiales han dejado claro que se irá configurando su agenda en función de su estado.

El rey Carlos III en una imagen reciente (Foto: Gtres)

De la misma manera, en unas semanas, el rey Carlos III y su esposa ejercerán de anfitriones en una visita de Estado que quedó pospuesta hace ya cuatro años debido a la pandemia. El emperador y la emperatriz de Japón, Naruhito y Masako, viajarán a Reino Unido en el mes de junio, invitados por el monarca, aunque el programa concreto de este viaje no se ha hecho público todavía. Eso sí, se espera que haya una cena de gala en el Palacio de Buckingham, a la que se sumarían varios de los miembros de la Familia Real, sobre todo, en función de si los príncipes de Gales pueden o no asistir.