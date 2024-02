Quedan pocas horas para que se celebre una de las noches más importantes del cine español. Los Premios Goya se harán entrega este sábado, 10 de febrero en Valladolid y, a pesar de que hay constancia de que, año tras año se invita a los Reyes don Felipe y doña Letizia a la ceremonia de entrega de los galardones, Sus Majestades nunca acuden.

No hay una explicación oficial sobre la ausencia de los Reyes en esta importante cita para el cine español, aunque lo cierto es que su negativa llama un poco la atención si se tiene en cuenta que son fanáticos del Séptimo Arte -sobre todo doña Letizia- y que además, en otras casas reales como Reino Unido sí que hay presencia de miembros de la Corona en los premios del cine nacionales. Es el caso de los príncipes de Gales y los Bafta, donde Catalina Middleton siempre deslumbra.

Los Reyes en el cine. / Gtres

Sin embargo, a pesar de que don Felipe y doña Letizia apoyan fervientemente al cine español de diferentes maneras -acudiendo a las salas de manera privada o en actos relacionados con el mundo del cine-, es improbable que acudan a los Goya. Ni en esta edición, ni en el futuro.

La relación de la Familia Real y los Goya

En la actualidad, los Reyes no asisten a los Premios Goya aunque se les invita año tras año y, pese a que el motivo concreto de su negativa no se conoce, en alguna ocasión se ha comentado que podría deberse a cuestiones de agenda o a que no quieren concentrar la atención en una velada en la que los grandes protagonistas deben ser otros, los profesionales dedicados al mundo del cine.

Sin embargo, lo cierto es que tanto Juan Carlos I como la Reina Sofía e incluso, Felipe VI sí que han acudido en una ocasión a los Premios Goya. En el caso de los padres del actual monarca, lo hicieron en la primera edición de los galardones, en el 16 de marzo de 1986. Una gala que se celebró en el cine Lope de Vega de Madrid y en la que se les hizo entrega del primer Goya.

Fue José María González Sinde el que hizo entrega del primer Goya a Sus Majestades, una obra realizada por el escultor malagueño Miguel Ortiz Berrocal en bronce y que pesaba casi casi 15 kilos. Más adelante, en 2009, don Juan Carlos recibió a algunos miembros de la Academia, que le entregaron otro Goya honorífico.

Los Reyes con un Premio Goya. / Gtres

Don Felipe, por su parte, acudió a la ceremonia de entrega de los Premios Goya en el año 2000 fecha en la que la gala coincidió con su 32 cumpleaños. El actual jefe del Estado derrochó simpatía cuando Pedro Almodóvar, el gran triunfador de aquella edición, le dedicó el Cumpleaños feliz.

Pese a que doña Letizia no ha ido nunca a la ceremonia de entrega, la Reina sí que puede presumir de tener un ‘cabezón’ en el Palacio de la Zarzuela. Y es que en el año 2014, seis meses después de su proclamación, los Reyes recibieron en audiencia a la Junta Directiva de la Academia de Cine. En esta reunión, Enrique González Macho les entregó un Goya especial en reconocimiento a su afición al cine español.