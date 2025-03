Al igual que en otras partes del mundo, la familia real británica también ha querido conmemorar el Día de la Mujer y lo ha hecho a través de una publicación en las redes sociales. Un post que, aparentemente estaba llamado a ser un homenaje a las mujeres de la familia real y a su importante papel dentro de la institución y, sobre todo, a las profesionales que han trabajado como fotógrafas dentro de ‘La Firma’, pero que ha acabado convirtiéndose en un nuevo foco de críticas para los Windsor.

Aprovechando esta importante jornada, desde la casa real han compartido varias instantáneas realizadas por fotógrafas que, a lo largo de las décadas, han podido inmortalizar a reinas y princesas de la familia. Una publicación que se ha convertido en un doble homenaje, no solamente a las responsables de los retratos, sino también a las propias protagonistas.

«Hoy queremos mostrar el apoyo de la familia real británica a las fotógrafas que se remonta a principios del siglo XIX. Desde las fotografías de Frances Sally Day de la reina Victoria en la década de 1850, a los retratos de Dorothy Wilding de una joven Reina Isabel II en 1952, así como los recientes retratos de la fotógrafa nigeriana Christina Ebenezer de la duquesa de Edimburgo. Las fotógrafas han capturado a miembros de la Familia Real de manera única y especial a las mujeres de la familia real desde que comenzara este arte», reza el post publicado en el perfil oficial de la familia real.

Son un total de seis fotografías de destacadas figuras de la monarquía. Por ejemplo, una imagen de la Reina Isabel de Dorothy Wilding de 1952, otra de la reina Camila en 2020, cuando todavía era duquesa de Cornualles o una instantánea de la reina Victoria realizada por Frances Sally Day. No faltan tampoco un retrato de la princesa Ana de Jane Brown, una de la reina Alexandra en su etapa como princesa de Gales o una reciente fotografía de la duquesa de Edimburgo.

A pesar de que se ha tratado de un precioso homenaje a las mujeres que han inmortalizado a reinas y princesas de la familia real en los últimos siglos y, al tiempo, un guiño a ellas mismas, lo cierto es que en la galería se ha echado de menos a algunas personalidades destacadas de los Windsor. Sobre todo, a Kate Middleton.

Las críticas a la familia real

Después de uno de los años más complicados para la monarquía, a consecuencia de la enfermedad del monarca y de la princesa de Gales, han sido muchos los que se han preguntado por qué esta galería no incluye una fotografía de Kate Middleton. La esposa del príncipe Guillermo no es solamente uno de los miembros más populares de la institución -las recientes encuestas confirman que está por encima del resto de integrantes de la familia real-, sino que, además, ha demostrado una fuerza y una valentía dignas de admiración. El propio Guillermo quiso poner en valor estas cualidades en su felicitación de cumpleaños, a pesar de que no es habitual que los miembros de la realeza se dediquen cumplidos o gestos de cariño.

Las redes se han llenado de comentarios que han criticado la falta de un retrato de la princesa de Gales en este homenaje, sin embargo, no ha sido la única figura a la que se ha echado de menos. Tampoco hay ninguna instantánea de la princesa Diana, algo que también ha generado algunas críticas.

Aunque desde la casa real no se han pronunciado sobre este tema, lo cierto es que la ausencia de ambas mujeres puede tener una explicación concreta. En el caso de Diana, no hay que olvidar que dejó de ser miembro de la familia real tras su separación. En lo que respecta a Kate Middleton, es probable que se haya tratado de una desafortunada coincidencia, porque los retratos que se tengan de ella hayan sido realizados por hombres y no por mujeres.