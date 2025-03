El príncipe Guillermo visita el hospital en el que nació Kate Middleton

El príncipe Guillermo ha continuado con sus compromisos oficiales con una visita muy especial. Justo pocas horas después del estreno de la serie de Meghan Markle en Netflix y ajeno completamente a todo lo que tenga que ver con los duques de Sussex, el heredero se ha trasladado hasta Reading para visitar el Royal Berkshire Hospital.

El príncipe de Gales y su esposa, Kate Middleton, son patrocinadores de NHS Charities Together y ha sido en el marco de este papel en el que se ha encuadrado la visita, para ver de primera mano el impacto de los fondos proporcionados por la organización benéfica desde la pandemia, hace cinco años.

Según confirmaron fuentes del Palacio de Kensington, el heredero al trono ha recorrido varias zonas del hospital, que ofrece numerosas actividades para promover la salud y el bienestar tanto de los pacientes como del personal. Entre ellos, un gimnasio gratuito, clases especiales y un área verde para desconectar y relajarse. Tanto Kate Middleton como Guillermo siempre han estado muy implicados con este tipo de cuestiones, más aún desde que la princesa de Gales fue diagnosticada con cáncer.

El príncipe de Gales durante su visita. (Foto: Redes sociales)

Esta visita es muy especial por un motivo concreto, ya que fue en este hospital en el que nació Kate Middleton en enero de 1982. También allí nacieron sus hermanos, Pippa y James. No obstante, no es la primera vez que Guillermo recorre las instalaciones del centro, sino que ya ha estado al menos en otra ocasión, junto a su esposa. Los príncipes de Gales se convirtieron en patrocinadores de NHS Charities Together en diciembre de 2020 y poco antes visitaron el Royal Berkshire Hospital, en una de las últimas paradas de su gira en tren real por todo el Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo haciendo pasteles. (Foto: Gtres)

A pesar de que Kate Middleton ya está retomando poco a poco sus compromisos tras confirmar que su enfermedad está en remisión, Guillermo ha participado en solitario en esta visita. La pasada semana se pudo ver a ambos en una visita a Pontypridd, en el sur de Gales, aprovechando las celebraciones del Día de San David. Allí pudimos ver a la pareja cómplice y relajada, conversando con varias personas e incluso aprendiendo a hacer los típicos pasteles galeses.

Una nueva etapa

Los príncipes de Gales acaban de regresar de disfrutar de unos días de descanso en el Caribe, coincidiendo con las vacaciones escolares de sus tres hijos. La pareja se ausentó de la ceremonia de entrega de los premios BAFTA debido a esta escapada, algo que fue muy comentado en el Reino Unido.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El último año ha sido muy complicado para la familia real debido a la enfermedad del rey Carlos III y a la de Kate Middleton y ahora que tanto el monarca como la princesa de Gales han retomado su agenda y se encuentran mejor, para Kate Middleton y para Guillermo las prioridades han cambiado. Sin descuidar sus obligaciones, la pareja ha decidido poner por delante a su familia y dedicarle todo el tiempo posible, sobre todo, mientras no tenga que estar en primera línea.

También se han hecho cambios en lo que respecta a la agenda de la princesa de Gales, que ha decidido centrarse en las causas más importantes para ella y dedicar todos sus esfuerzos. Una agenda que está en constante supervisión del equipo médico de Kate Middleton, que es el que tiene la última palabra sobre el ritmo que lleve.