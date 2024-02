El confidente del rey Carlos III que ha superado a sus propios hijos

Cuando el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III padecía cáncer, se confirmó también que el monarca había informado personalmente a los miembros de su familia de la situación. A pesar de que no se ha confirmado qué tipo de cáncer tiene el soberano, su círculo más cercano está al tanto de la naturaleza de la enfermedad del monarca y de todos los detalles del tratamiento. El propio Carlos III se puso en contacto con sus dos hijos y con sus hermanos para comentarles lo que ocurría, es más, el príncipe Enrique voló de manera inmediata a Londres para reunirse, apenas 30 minutos con su padre.

El rey Carlos con Camila Parker en Sandringham. / Gtres

A pesar de que se está hablando del príncipe Guillermo y, sobre todo, de la reina Camila, como los grandes apoyos del rey Carlos en estos momentos, lo cierto es que el monarca cuenta con otra persona que se ha convertido en uno de sus mayores confidentes. De hecho, según ha trascendido, fue a esta persona a la que informó antes que a sus propios hijos de su situación de salud.

El confidente del rey Carlos III

Se trata de Paul Williams, un conocido sacerdote que cada domingo se encarga del servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena en Norfolk, en las inmediaciones de la finca de Sandringham. Precisamente a este servicio religioso Carlos III no ha dejado de asistir en las últimas semanas, tanto después de salir del hospital como tras conocerse que padecía cáncer.

Según ha trascendido, en los últimos tiempos, Paul Williams se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Carlos III, de hecho, han sido varias las ocasiones en las que se ha visto al sacerdote conversando de manera cómplice con el soberano, que siempre ha demostrado tener una gran fe. Tanto es así que Williams fue una de las primeras personas a las que Carlos III llamó cuando conoció su diagnóstico.

El rey Carlos III con Paul Williams. / Gtres

Hay que recordar que el rey Carlos III es, además de jefe del Estado, cabeza de la Iglesia Anglicana, por lo que siempre ha tenido una relación muy estrecha con el clero. No obstante, en las últimas semanas se ha volcado aún más en su fe.

A pesar de que la reina Camila fue, como es lógico, la primera en conocer el diagnóstico -puesto que estaba a su lado cuando le informaron de la situación-, el rey Carlos III prefirió acudir a Paul Williams antes incluso de hablar con sus hijos o con sus hermanos. No obstante, no ha trascendido el contenido de la conversación que mantuvo con el clérigo. Eso sí, el soberano no ha faltado ni un día a los servicios religiosos oficiados por Williams en las últimas semanas, especialmente desde que se tuviera constancia de su enfermedad, pero también antes.

Quizás su traslado a Sandrigham en lugar de a cualquier otra de las residencias oficiales tenga algo que ver con la presencia de Williams, dado que el sacerdote está ubicado en Norfolk. De esta manera, el rey Carlos III tiene a su confidente muy cerca para acudir a él siempre que lo necesite.