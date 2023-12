Las claves del debut más esperado de la princesa Leonor

Hace casi una semana que la princesa Leonor comenzó sus vacaciones de Navidad y, aunque todavía no se ha visto a la heredera en público desde que volviera a casa, sí se sabe cuándo reaparecerá en un acto oficial.

Los Reyes cerraron su agenda la pasada semana, justo antes de la Nochebuena, asistiendo al concierto de Clausura de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en el Auditorio de Madrid. Fue la última cita oficial de su agenda en este 2023 que está a punto de terminar, apenas un día después de la reunión familiar por el 60 cumpleaños de la infanta Elena. Un encuentro en el que tanto la princesa Leonor, como la infanta Sofía estuvieron ausentes.

La princesa Leonor esquiando en Astún. / Gtres

Aunque por el momento no se sabe si a lo largo de los próximos días la Familia Real nos sorprenderá con alguna salida privada por las calles de Madrid -en años anteriores solían aprovechar las fiestas para acudir a algún espectáculo cultural-, lo que sí sabemos es cuándo los Reyes retomarán su agenda oficial.

Mientras que la infanta Sofía regresará a Gales a principios de año -tal como le ocurrió a la princesa Leonor durante los dos cursos de Bachillerato Internacional-, en el caso de la princesa de Asturias, no tiene que reincorporarse a la Academia General Militar de Zaragoza hasta el día 8 de enero.

La princesa Leonor en su 18 cumpleaños. / Gtres

Leonor, debut en la Pascua Militar

Según se ha confirmado, la princesa Leonor estará este año junto a sus padres en una de las citas más importantes de la agenda oficial, la Pascua Militar. Este acto, de marcado carácter castrense, suele suponer el inicio de la actividad institucional para los Reyes la mayoría de los años, aunque a veces don Felipe tiene algún otro compromiso antes, sobre todo, cuando tiene que acudir a tomas de posesión de presidentes iberoamericanos.

Será la primera vez que la princesa de Asturias participe en esta cita, en la que el Rey viste uniforme militar y doña Letizia va de largo. En principio, la heredera no irá, como sí ocurrió el pasado 12 de octubre, con uniforme, por lo que la veremos por primera vez con traje largo. No obstante, aunque es un compromiso solemne con una etiqueta muy estricta, no se caracteriza por grandes galas, sino por estilismos discretos.

La Pascua Militar es uno de los actos más importantes de la agenda oficial. En este compromiso, el monarca recibe al jefe del Ejecutivo, a los responsables del Estado Mayor de la Defensa, de los tres Ejércitos, de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la Guardia Civil y de la Hermandad de Veteranos. Además, durante el desarrollo del acto, tanto el jefe del Estado como el titular del Ministerio de Defensa pronuncian un discurso ante el Gobierno y la plana mayor de los tres ejércitos, que suelen hacer referencia a la situación política y geoestratégica española. Asimismo, se imponen condecoraciones a militares que se han distinguido en el año anterior.

Los Reyes junto a la princesa Leonor en la inauguración de la XV Legislatura. / Gtres

El origen de la Pascua Militar se remonta a la época de Carlos III, que instauró esta ceremonia tras la toma de Menorca a los británicos en 1782. A día de hoy, la Pascua Militar ha pasado de ser un recuerdo histórico, para convertirse en uno de los actos castrenses más solemnes, que además implica el comienzo del año militar.