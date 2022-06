Charlene de Mónaco retoma su agenda internacional. A pesar de los continuos rumores de crisis entre la Princesa y su marido, poco a poco la exnadadora intenta retomar la normalidad. Ya se la ha visto en algunos compromisos puntuales en el Principado de Mónaco, pero ahora va a dar el pistoletazo de salida a su agenda internacional.

Según han confirmado fuentes oficiales de la Casa Real Noruega, está previsto que el próximo 22 de junio la Princesa acompañe a su marido a un almuerzo organizado por la Familia Real de Noruega. A pesar que desde el Palacio Grimaldi todavía no han revelado ningún detalle en torno a esta visita, parece que tanto Alberto como la princesa Charlene estarán presentes en el almuerzo ofrecido por los Reyes Harald y Sonia, los príncipes Haakon y Mette-Marit y la princesa Marta Luisa en la finca de Bygdo, ubicada en una zona de Olso en el área occidental de la capital. Se trata de un barrio residencial que destaca por tener muchos espacios verdes. A pesar de que la propiedad es del Estado, en el año 2007, los Reyes la convirtieron en su residencia de verano. De hecho, es la vivienda real que más tiempo ha estado en uso de la Corona, desde el año 1305, cuando se construyó sobre un monasterio.

Será la primera vez, si todo sigue su curso, que la princesa Charlene no solo participe en un acto internacional desde que contrajera la infección en Sudáfrica, sino que también reaparezca tras su reciente contagio de coronavirus. Una oportunidad perfecta para que la pareja ofrezca muestras de que entre ellos no hay ningún tipo de crisis y que pasan un buen momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

A pesar de los rumores de desencuentros, la propia Charlene declaraba recientemente que no tenía ningún tipo de problema con su marido, es más, también aseguraba que no era cierto que entre ellos exista un contrato que puntualice las claves de su relación. Este presunto acuerdo determinaría que la Princesa recibiría un importe de doce millones de euros por asistir a actos puntuales, aunque habría fijado su residencia en Suiza, donde, sin embargo, no podría contar con la compañía de sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella, que, como herederos, quedarían bajo la tutela de su padre, aunque su madre podría verlos en cualquier momento.

Más allá de este compromiso sobre el que el Palacio Grimaldi aún no se ha pronunciado, lo cierto es que en las próximas semanas también van a tener lugar importantes compromisos en Mónaco. Uno de ellos es el tradicional Baile de la Rosa, que retoma la normalidad tras la pandemia. Una cita en la que la princesa de Hannover es la gran protagonista y de la que todavía no se tiene información oficial.