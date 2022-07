Parece que las cosas en el Palacio monegasco han vuelto a la normalidad. Charlene y Alberto de Mónaco se encuentran de celebración, pues hace exactamente 11 años que se juraron amor eterno en una ceremonia religiosa en el patio del Palacio Grimaldi. Un día muy emotivo que han querido celebrar con un posado oficial con el que, además, han despejado todos los rumores de una crisis matrimonial.

En los jardines de Palacio, la pareja posa vestida de gala, mirando a cámara y agarrada de la mano como muestra indiscutible de amor. “Con motivo de su 11º aniversario de matrimonio, los príncipes Alberto y Charlene desean compartir esta fotografía”, ha escrito la Casa Real monegasca junto a una de las instantáneas más esperadas del año. Una nueva muestra del amor y de la fortaleza de su romance, que ha luchado estos 11 años contra viento y marea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Fue el 1 de julio de 2011 cuando Alberto y Charlene se convirtieron en marido y mujer en el Salón del Trono del Palacio, una boda real a la que solo acudieron las personas más allegadas a la pareja. Tras esta discreta y romántica ceremonia, los Príncipes de Mónaco celebraron, al día siguiente, un enlace religioso en la Ópera Garnier que contó con más de 800 personas.

Se trata del primer posado de la pareja por su aniversario de boda desde que Charlene cayera enferma tras su viaje a Sudáfrica, pues el año pasado tuvieron que celebrar este día tan especial separados. “Este año será la primera vez que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo cual es difícil y me entristece”, comunicó la Princesa alejada de su familia y sin poder volver a Mónaco por su complicado estado de salud. “Alberto y yo no hemos tenido más remedio que seguir las instrucciones del equipo médico. Ha sido el apoyo más increíble para mí”, sentenció.

Este año no ha habido mensaje romántico por parte de la madre de Jacques y Gabriella, aunque la fotografía de la mano deja claro que su amor va viento en popa. Un posado que llega varios meses después de que se dispararan los rumores sobre una crisis matrimonial, habladurías que el propio Alberto quiso acallar a golpe de comunicado: “Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto”. Finalmente, la vuelta definitiva de Charlene ocurrió en abril y, poco a poco, ha ido retomando sus compromisos oficiales. Es más, ambos se han mostrado más cariñosos y cómplices que nunca.

Fue precisamente el pasado miércoles, 22 de junio, cuando se desplazaron hasta la capital nórdica, protagonizando un de los momentos más románticos de su historia de amor: un apasionado beso que acaparó todos los flashes. Y es que, desde que se convirtieran en marido y mujer, han sido muy pocas las ocasiones que la pareja ha mostrado su afecto y cariño públicamente. Es por ello que, esta complicidad que han demostrado en su última aparición deja claro que los inconvenientes a los que han hecho frente estos últimos meses solo han conseguido que su romance salga reforzado y dispuesto a luchar contra todo lo que se ponga en su camino.