Carla Vigo desvela el regalo que ha recibido por San Valentín y se generan nuevas especulaciones

Desde que cumplió la mayoría de edad, Carla Vigo, hija de la fallecida Erika Ortiz y sobrina de la Reina Letizia, se ha convertido en uno de los rostros más perseguidos por nuestra crónica social. Su cuenta de Instagram acumula más de 32.000 seguidores, por eso lo último que ha pasado no ha tardado en trascender a la luz pública. La actriz e influencer ha mostrado una fotografía del regalo que ha recibido por San Valentín. ¿Quiere decir esto que vuelve a estar enamorada?

Lo último que se sabe sobre la vida sentimental de Carla Vigo es que intentó reconciliarse con su exnovio, un joven llamado Álvaro Uceda. La artista tuvo un problema de salud el pasado octubre de 2023 e ingresó en el hospital madrileño de La Paz. Fuentes cercanas aseguran que Álvaro se puso en contacto con ella para interesarse por su situación y poco a poco fueron retomando el contacto.

El regalo que ha recibido Carga Vigo / Instagram

Ahora la sobrina de la prima de la princesa Leonor ha mostrado un emotivo regalo que le han hecho para celebrar el Día de los Enamorados. No ha dado demasiados detalles, así que cabe la posibilidad de que el autor de esta sorpresa únicamente sea su amigo. No obstante, Carla siempre se ha caracterizado por ser muy sincera y es posible que termine dando explicaciones al respecto.

Carla Vigo genera nuevas especulaciones

Carla Vigo ha aprendido poco a poco a controlarse en los medios de comunicación. Se contiene cuando es necesario y sabe perfectamente cuál es el interés del público. Todo el mundo quiere saber qué tipo de relación tiene con la Reina Letizia, por eso tiene mucho cuidado cuando se manifiesta al respecto.

La Reina Letizia en un acto en Madrid / GTRES

La joven ha aclarado las dudas en infinidad de ocasiones, insistiendo en que su tía se preocupa por ella. También ha dejado claro que disfruta de un contacto estrecho con la princesa Leonor y con la infanta Sofía, a pesar de que una gran parte del público piense lo contrario. Estos antecedentes invitan a pensar que Carla terminará desvelando qué hay detrás del regalo que ha recibido.

La hija de Erika Ortiz ha sembrado una nueva polémica. Sus seguidores solamente saben que ha recibido un regalo por San Valentín, pero no ha aclarado si el autor de este detalle es un nuevo novio o simplemente un buen amigo.

El gran apoyo de Carla Vigo

La sobrina de la reina Letizia perdió a su madre en 2007, cuando solo tenía cinco años. Es decir, ha tenido que enfrentarse a situaciones muy complicadas desde que era una niña, por eso hay que celebrar que ahora haya encontrado un nuevo apoyo, independientemente de que el misterioso joven que le ha hecho un regalo sea o no su novio.

La salud de Carla ha estado en boca de todos durante mucho tiempo y ella misma ha reconocido que ha tenido que pedir ayuda en varias ocasiones. La última vez que hizo saltar todas las alarmas fue en diciembre de 2023, cuando publicó una imagen diciendo: «Estamos mal». Lo cierto es que no fue la primera vez que habló del tema.

Historia de Instagram de Carga Vigo / Instagram

Vigo utiliza sus redes para dar explicaciones y para intentar que el público no tenga dudas sobre su salud. De hecho sus palabras han dado mucha visibilidad a la importancia de la salud mental.

«Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años cuando comencé a verme mal en el espejo. Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores», comentó en una ocasión.