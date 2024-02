De enemigos a cooperadores necesarios. Esta expresión podría definir la evolución que ha sufrido la relación entre la reina Camila y el heredero al trono, el príncipe Guillermo de Gales. Mientras que el príncipe Enrique ha arremetido públicamente contra la segunda mujer de su padre en su autobiografía e incluso le pidió en su reciente visita a Londres que no estuviera en la misma habitación que él cuando vino a verle tras conocer que tenía cáncer, el caso del príncipe Guillermo es muy diferente al de su hermano. El hijo mayor del rey Carlos III ha sabido hacer borrón y dejar atrás los episodios dolorosos del pasado, para mirar al futuro2wgjh por el bien y la supervivencia de la institución.

Carlos III y Camila en Sandringham / Gtres

Primero, por una razón obvia: el heredero al trono no debe dar carpetazo a sus obligaciones, por lo que tiene que hacer un esfuerzo para entenderse con la mujer con la que su padre ha decidido compartir su vida. No es que Guillermo esté obligado a ser príncipe de Gales -ni mucho menos, ahí está el caso del duque de Windsor, que renunció a todo por el amor de Wallis Simpson-, pero es consciente de que tiene una responsabilidad con la Corona, porque así se le ha inculcado desde que era pequeño.

El príncipe Guillermo y la reina Camila. / Gtres

Pero, más allá de este compromiso, lo cierto es que Guillermo ha sabido mirar hacia el futuro y dejar atrás los rencores, sobre todo, en lo que respecta a su madre. Algo que a su hermano le cuesta más y, según algunas fuentes, todavía ve en Camila una gran enemiga. Es más, en su autobiografía la acusa de ser la responsable de filtrar algunas informaciones, aunque nunca se ha podido demostrar que así sea.

De villana a salvadora

Sea como fuere, la realidad es que Camila Parker Bowles ha pasado de ser la villana que puso en jaque el matrimonio de Carlos y Diana, a casi la salvadora de la Corona. No es que ella tenga el protagonismo en la institución, pero en un momento en el que Carlos está retirado por su tratamiento, Catalina de baja por su enfermedad -de la que, por cierto, no sabemos nada- y Guillermo no duda en poner por delante a su esposa y a sus hijos, Camila se alza como la gran representante de la institución. Todo sea dicho, con permiso de la princesa Ana, esa trabajadora infatigable que ha heredado lo mejor de la Reina Isabel.

La reina Camila en un acto oficial. / Gtres

Camila no solo no está faltando a ningún compromiso, sino que, además, está pendiente del día a día de Carlos y lo acompaña a sus tratamientos. Una forma de actuar que no se había visto hasta ahora en el jefe del Estado y su familia directa, ya que la Reina Isabel nunca iba al médico con su marido, ni Felipe de Edimburgo acompañaba a la monarca.

Guillermo y Camila, ‘entente cordiale’

Este protagonismo de Camila ha puesto a Guillermo en una segunda fila. Es cierto que el príncipe de Gales es el heredero y el futuro rey pero, en caso de que sea necesario activar el mecanismo de los Consejeros de Estado, la reina Camila va por delante del príncipe de Gales. No obstante, son ambos las figuras más importantes con las que cuenta la institución después del monarca y por eso, rencillas del pasado al margen, la cooperación entre los dos es esencial.

La realidad es que el hijo mayor del monarca y su esposa necesitan mantener una relación estrecha, una especie de ‘entente cordiale’. No solo porque ahora son los dos rostros más visibles, sino porque, además, con una monarquía cada vez más reducida, es importante que no haya disputas. A esto hay que añadir que el día en el que Carlos III falte, será de Guillermo del que dependa en estatus de Camila, probablemente, como reina viuda.

El príncipe Enrique detrás de su padre y Camila Parker Bowles. / Gtres

Una relación de altibajos

Pese a que ahora mantienen una relación buena, probablemente fomentada porque Catalina Middleton se lleva bien con Camila o no intenta en ningún caso hacerle sombra, las cosas no siempre han sido así. De la misma manera que Enrique sigue viendo lo negativo de la mujer de su padre, hubo un tiempo que para Guillermo, Camila también era la mala de la película.

Sin embargo, el príncipe de Gales ha demostrado tener una visión más positiva y conciliadora a largo plazo, algo que recuerda al carácter de su abuela, la Reina Isabel. La monarca no vio a Camila como alguien adecuado para su hijo, pero con el tiempo supo aceptar que era la persona que le hacía feliz y contó con su respaldo. Guillermo es consciente de los esfuerzos de Camila por representar bien a la Corona y de todo su trabajo diario, a lo que se añade que es el mejor apoyo para el rey Carlos III en su momento más difícil. Solo eso ya merece una ‘entente cordiale’.