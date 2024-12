Un amigo de Kate Middleton hace saltar las alarmas: "Es una enfermedad impredecible"

Kate Middeton conmocionó al mundo cuando dio a conocer su enfermedad. Había mucha expectación porque tuvo que pasar por quirófano para someterse a una «operación abdominal», pero la familia real británica no puso nombre a lo que estaba pasando. Después de anunciar que se topado con el cáncer, Reino Unido y el resto de Europa se posicionó a su lado, pero ¿en qué punto se encuentra la princesa de Gales? Uno de sus amigos ha respondido a esta pregunta.

La persona que ha hablado ha hecho saltar las alarmas, pues no eran pocos los que pensaban que Kate Middleton había terminado su camino. No es así, según su compañero de vida todavía le quedan algunos pasos porque el cáncer «es una enfermedad impredecible». Recalca que no sirve de nada pensar lo contrario, pues lamentablemente es un problema médico que afecta a mucha gente y cree que, cuanto mayor conocimiento exista, mejor.

Kate Middleton en su último acto. (Foto: Gtres)

«No se vuelve a la normalidad, el cáncer no funciona así. No tiene sentido tratar de pasar por alto la realidad», comenta en una conocida revista. Le han preguntado por las últimas apariciones de Kate Middleton y ha confesado que la futura reina de Inglaterra tardará un tiempo en retomar su agenda. De momento solo hará apariciones puntuales porque tiene otra prioridad: recuperarse al 100%.

¿Cómo se encuentra Kate Middleton?

Kate Middleton se ha ganado el cariño del pueblo. Ha demostrado estar a la altura de lo que se esperaba de ella, de hecho Carlos III declaró que estaba «orgulloso» de cómo estaba gestionando su enfermedad. La princesa dejar atrás esta etapa y se está apoyando en su entorno cercano. Eso es justo lo que ha contado su amigo.

Kate Middleton en un evento oficial. (Foto: Gtres)

«Ahora mismo está centrada en sí misma y en su familia, como es lógico», ha empezado diciendo durante una conversación informal con la revista People. Middleton se encuentra bien, aunque el confidente del citado medio de recuperación ha recalcado que «no ha retomado la normalidad». Dichas declaraciones han asustado a todos aquellos que se mostraban optimistas, pero lo cierto es que no hay que alarmarse. Según la citada fuente, «hay luz al final del túnel», aunque todavía haya que esperar.

Los planes de la princesa

Kate Middleton en el Día del Recuerdo de 2023. (Foto: Gtres).

El príncipe Guillermo y Kate Middleton ocuparán el trono de Inglaterra en un futuro, por eso la intención de la princesa es ir retomando sus compromisos «de manera progresiva». Sin embargo, tiene en cuenta que su hoja de ruta está sujeta a un problema de salud bastante serio, por eso no puede dar ningún paso en falso.

La Navidad ya está aquí y la nuera de Carlos III ha publicado una carta reflexionando sobre «el amor, la empatía y cuánto nos necesitamos los unos a los otros en los tiempos difíciles». Su familia ha sido crucial durante el último año y podrá contar con su entorno siempre que lo necesite. Tal y como informa la revista People, le queda un tiempo hasta recuperar sus obligaciones institucionales, pero el pueblo le esperaba ansioso y será recibida con los brazos abiertos.