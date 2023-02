Los Reyes de Holanda han puesto punto final a uno de sus viajes más especiales. Más de diez días recorriendo el Caribe holandés que han supuesto el gran debut internacional de la heredera, la princesa Amalia. Sin duda, un viaje inolvidable y lleno de color en el que los Reyes y su hija mayor han hecho gala de su naturalidad y cercanía, sobre todo en el caso de Máxima de Holanda.

La Familia Real ha aprovechado el final del viaje para pronunciarse sobre cómo ha vivido la Princesa este primer desplazamiento internacional y también sobre los últimos meses en la vida de Amalia, marcados por las amenazas que ha sufrido y que han afectado a su rutina diaria.

Amalia ha asegurado que ha disfrutado mucho de este viaje y muy emocionada, ha dicho que ha estado muy «feliz por la libertad de las últimas semanas y la acogida en las seis islas». Unas palabras que han tenido un significado especial, después de que la hija de los Reyes haya tenido que mantener medidas especiales de precaución a raíz de las amenazas que sufrió.

«I’m going to be very honest, I’m still having a very hard time. I miss the normal life, the life of a student. Walking the streets, being able to go to a store.» Amalia was pleased that she had a little bit of her freedom back during the trip. «I had a wonderful time.»

