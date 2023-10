Alberto de Mónaco muestra su faceta más tierna ante una llamativa nueva ausencia de Charlene

Habitualmente es la princesa Charlene de Mónaco la que suele centrar su agenda oficial en cuestiones relacionadas con la infancia y la juventud. No es extraño que la esposa del príncipe Alberto visite, al menos una vez al año -coincidiendo con el Día de la Madre-, la maternidad del Hospital Princesa Grace, o que participe en actos que ponen el foco en los más pequeños, en el marco de la agenda oficial del Principado o de su fundación.

Sin embargo, esta semana ha sido el soberano el que se ha encargado de inaugurar una nueva guardería en Mónaco. El príncipe Alberto acudió este jueves por la mañana a la guardería Honoria, un nuevo centro infantil dedicado al cuidado de los más pequeños que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre. Se trata de una nueva escuela para la primera infancia que se suma a la apertura de otra guardería, la Testimonio, que se inauguró en el mes de enero, y que da cobertura a más de 80 niños.

Vestido con un traje azul oscuro y con calzas en los zapatos, el hermano de la princesa de Hannover se mostró muy contento durante la visita al centro. A pesar de que no es habitual ver la faceta más familiar y cercana del soberano, lo cierto es que el príncipe Alberto derrochó ternura con los niños de la guardería, algo que, por otra parte, no resulta extraño, dado que, cuando se le ve con sus hijos menores, suele mostrarse como un padre atente y cariñoso.

En esta ocasión, su esposa no le acompañó en la visita, algo que ha llamado bastante la atención, dado que los más pequeños suelen ocupar una parte central de la agenda de la princesa Charlene. No obstante, esta visita, por ahora, no ha dado pie a más especulaciones sobre la situación del matrimonio, sobre todo, después de que en las últimas semanas, la propia Charlene alzara la voz en un medio sudafricano y declarara que estaba ya cansada de que se pusiera en el punto de mira su relación de pareja.

Los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco en Londres.

La situación del matrimonio ha acaparado titulares prácticamente desde el principio, cuando se conoció el romance entre la ex nadadora y el soberano. Sin embargo, en los últimos años han sido más los rumores de crisis entre ambos, especialmente por las ausencias de Charlene en el Principado y por el percance de salud que la princesa sufrió y que la mantuvo varios meses sin poder regresar a Mónaco.

Pese a todo, la pareja se ha esforzado en dar una imagen de unidad y ha desmentido las especulaciones de separación de manera rotunda, aunque ello no ha sido suficiente para que dejen de acaparar titulares. Una situación a la que ha contribuido la cercanía del príncipe Alberto con su ex pareja, la togolesa Nicole Coste, que no ha dejado de recalcar siempre que le ha sido posible que tiene una muy buena relación con el soberano monegasco, al tiempo que ha alabado sus cualidades como padre.