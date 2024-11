Xavier Carrau habla de su ruptura con Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con Mazón

La DANA ha destrozado diferentes pueblos de España. Una de las zonas que más está sufriendo es Valencia, donde algunos pueblos como Catarroja, Paiporta o Chiva han quedado destrozados. La labor que está haciendo Carlos Mazón, presidente de la comunidad, es importante y todos sus pasos son analizados al detalle. Por eso se sabe que llegó tarde al Comité de Emergencia que convocaron las autoridades para buscar soluciones. ¿El motivo? Estaba reunido con Maribel Vilaplana, una comunicadora que lleva 20 años trabajando en la profesión.

Maribel se licenció en Ciencias de la Información y se especializó en Periodismo, pero ha tocado diferentes sectores e incluso ejerce de profesora de oratoria. Tiene su propia página web donde lo explica todo, pero con su vida privada es muy discreta, de ahí que hayan sorprendido tanto las declaraciones de su ex marido. Xavier Carrau, también periodista de profesión, ha usado sus redes sociales para hablar de su separación.

Mensaje de Xavier Carrau. (Foto: X)

El experto ha recalcado que lleva siete años «felizmente divorciado». Con este matiz se ha apartado de una polémica que no ha dejado de crecer desde que trascendió al público. Xavier se ha desentendido de la reunión que Maribel tuvo con Carlos Mazón después de que la DANA azotase Valencia. No es asunto suyo y no piensa pronunciarse al respecto.

Xavier Carrau se protege de la polémica

Xavier Carrau, de una forma muy inteligente, ha aclarado que lleva mucho tiempo sin ser el marido de Maribel, por eso la periodista está en su derecho de hacer lo que considere oportuno. Se desconoce qué tipo de relación mantiene la ex pareja en la actualidad. Ninguno ha hablado mal del otro, de hecho Vilaplana tiene varias fotos con Xavier en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Carlos Mazón en una rueda de prensa tras la DANA. (Foto: Gtres)

La comunicadora ha abrazado a la prudencia. Su cuenta de Instagram está cerrada al público, pero en otras plataformas sí hay imágenes suyas junto a Carrau. Este último se ha protegido de la polémica, pues hay mucha gente que quiere respuestas y todo hace pensar que la noticia no dejará de crecer en los últimos días.

Maribel Vilaplana, una gran profesional

Dejando a un lado el revuelo que ha salpicado a Xavier Carrau, podemos centrarnos en la figura de Maribel Vilaplana. Tal y como explica en su página web, lleva 20 años trabajando en el mundo de la comunicación y sus clientes están muy contentos con ella. Por eso no es extraño que el presidente de la Comunidad Valenciana se haya interesado por sus competencias en algún momento.

Página web de Maribel Vilaplana. (Foto: http://www.maribelvilaplana.es)

Además de trabajar en radio y televisión, se ofrece para llevar el hilo conductor de eventos, ceremonias y galas. «Más que una presentadora me considero una conductora de eventos, pues me ocupo de crear los guiones de una manera personalizada para cada ocasión, así como velar para que se cumpla el protocolo y los objetivos del evento», escribe al respecto.

Dentro de sus capacidades también está la oratoria, por eso se oferta como profesora de dicha disciplina, proponiendo cursos individuales y colectivos. «Con tu empeño y mi ayuda serás capaz de ponerte delante de un grupo de personas y transmitir tu mensaje con naturalidad, convicción y credibilidad. Si tienes miedo es sólo porque nadie te ha enseñado tu verdadero potencial y en esto puedo serte útil».

Teniendo en cuenta sus conocimientos, es normal que Maribel no haya querido pronunciarse sobre la polémica que se ha generado tras su almuerzo con Mazón.