Las descarnadas memorias de Will Smith: las claves de su transformación

Will Smith en estado puro. La imagen más sincera de uno de los actores más conocidos del mundo desde su propia perspectiva. A sus cincuenta y tres años, Smith es un hombre polifacético: actor, productor y músico. Ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Oscar, ha ganado premios Grammy y de la NAACP y ha disfrutado de una carrera profesional muy diversa que abarca el cine, la televisión y múltiples discos de platino. Además, hay que tener en cuenta que ha batido récords de taquilla y es el fundador de la Will & Jada Smith Family Foundation, que promueve el desarrollo de iniciativas centradas en el arte y la educación, el empoderamiento social, la salud y el bienestar, y la sostenibilidad.

Hace pocas semanas, el actor regresó a El Hormiguero para presentar este libro y revelar algunos detalles de su contenido. Una entrevista con Pablo Motos, con el que mantiene una estrecha amistad en la que el intérprete comentó cuestiones que hasta ahora eran desconocidas para la mayor parte del público, sobre su infancia o la relación con su padre.

Ahora la biografía completa por fin ha visto la luz. De la mano de la brillante pluma de Mark Ronson, autor de la peculiar obra El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda, se analiza la figura del actor desde una perspectiva diferente. Su épica transformación, desde ser un niño del oeste de Filadelfia hasta convertirse en una de las mayores figuras del mundo del espectáculo, no solo como músico, sino como intérprete a todos los niveles.

Unas memorias que son el producto de un profundo viaje de introspección en el que se plantea una importante dicotomía: todo aquello que conseguimos a base de fuerza de voluntad también puede implicar la pérdida de otras cosas. Will es la historia de una persona que ha logrado coger con fuerza las riendas de su vida y pretender transmitir un mensaje muy claro: todo el que lo lea puede conseguir lo mismo. Un texto valiente e inspirador en el que se mezcla el éxito con la felicidad interior.

A pesar de que la de Smith es, sin duda, una historia de grandes éxitos, su vida no ha sido ni mucho menos un camino de rosas. Sin embargo, ha sabido hacer frente a las dificultades y labrarse el porvenir que siempre quiso. El autor desvela episodios tan descarnados como el que vivió siendo un niño: “cuando tenía nueve años, vi cómo mi padre le daba un puñetazo a mi madre en la sien con tanta fuerza que se desplomó. La vi escupir sangre. Ese momento en ese dormitorio, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido lo que soy ahora. Todo lo que he conseguido desde entonces, los premios y los reconocimientos, los focos y la atención mediática, los personajes y las risas, han estado marcados por un sutil deseo reiterado de pedir perdón a mi madre por mi inacción aquel día. Por fallarle en ese momento. Por no enfrentarme a mi padre”, revela el texto. Un momento trágico que ha marcado su trayectoria posterior.

El intérprete reconoce que haber nacido en una familia de clase media ha influido mucho en su vida, no siempre para bien: “esto ha contribuído a las constantes críticas que recibía al principio de mi carrera como rapero. Yo no era un macarra ni trapicheaba con drogas. Crecí en una bonita calle y en una casa con mis dos padres. Fui a un colegio católico con una mayoría de niños blancos hasta los catorce años. Mi madre tenía formación universitaria. Y, a pesar de todos sus defectos, mi padre siempre trajo comida a la mesa y habría a preferido morir antes que abandonar a sus hijos”, sentencia el texto. Según apunta, su historia no tenía nada que ver con la de todos aquellos raperos del momento.

El actor acaba de participar en El método Williams, un filme en el que interpreta al padre de las tenistas Venus y Serena Williams y que se ha estrenado hace poco. Recientemente él mismo comentaba lo mucho que su padre tenía una actitud similar al de las hermanas Williams: “se parecía en muchas cosas a mi padre, como que era militar y ambos crecieron después de la II Guerra Mundial. Sin embargo, a nosotros nos enseñaron a obedecer órdenes y Richard Williams supo darles margen a sus hijas para que pudieran forjarse la vida que querían”, explicaba. Precisamente sobre su progenitor, Smith tiene emociones encontradas: “mi padre maltrataba a mi madre, pero también era una de las mejores personas que he conocido. Tardé años en procesar esa dicotomía”.

El libro, de más de cuatrocientas páginas, tiene una llamativa portada en tonos vivos con la cara de Smith silueteada. El actor decidió que el título sería simplemente Will, no tanto por ser el dimitutivo de su nombre, Willard, sino porque en inglés, ‘will’ es voluntad y él considera que gracias a los esfuerzos tanto suyos como de su familia, ha conseguido llegar hasta el punto actual.