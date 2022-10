La inesperada reacción de Victoriano Valencia ante el supuesto compromiso de su hija con Luis Miguel

En los últimos días, Paloma Cuevas ha conseguido acaparar titulares de un sinfín de medios de comunicación. Y es que, pese a que en un primer momento sus encuentros con Luis Miguel parecían ser fruto de una amistad duradera en el tiempo, lo cierto es que tal vez el intérprete habría querido dar un paso más allá con ella a la hora de pedirle matrimonio. Así lo aseguran medios mexicanos, cogiendo estos rumores cada vez más fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que la protagonista en cuestión ha sido captada con un misterioso anillo que perfectamente podría ser el de compromiso y que luce en el dedo anular de su mano izquierda.

Sea como fuere, y dado el revuelo que han generado estos datos, ha sido el padre de Paloma quien ha tomado la palabra para expresar su parecer. Victoriano Valencia ha sido captado por las cámaras de Gtres mientras paseaba por las calles de la terreta apoyado en el brazo de un joven. En los momentos previos a montarse en un taxi, el que fuera torero ha tenido oportunidad de hablar sobre todo lo sucedido en torno a su hija: “No sé nada todavía. Son amigos desde hace muchos años, ella es madrina de un hijo de él”, comenzaba explicando, haciendo referencia a que el vínculo existente entre Cuevas y el cantante, por el momento, tan solo es amistoso para sus seres queridos, así que de ser cierto el compromiso aún no se habría oficializado con sus familiares. Por otro lado, el diestro también ha admitido estar plenamente volcado en la felicidad de su hija, independientemente del motivo que la cause: “Sí. La felicidad de nuestros hijos es nuestra felicidad”, confesaba, para después asegurar que Paloma tiene derecho a rehacer su vida: “Claro, hombre, ya lleva varios años separada y tiene derecho a ser feliz”, ha finalizado, para después poner rumbo a su destino con un rostro visiblemente contento.

Aunque aún no hay nada claro, todo apunta a que el círculo más cercano de Paloma aún no es conocedor de que quizá esta esté a punto de darse el “sí, quiero”. Más de dos años después de su ruptura, y posterior divorcio con Enrique Ponce, ahora Cuevas parece tener las ganas suficientes de rehacer su vida amorosa de la mano de uno de los rostros más conocidos del panorama internacional. Algo de lo que ella misma hizo gala recientemente a raíz de un comentario que dejó, por error, en el perfil de Instagram de Mercedes Villador, modelo con quien el artista tenía un romance hasta hace muy poco: “Si su ex marido lleva años con una críaa. Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti”, escribía sin reparo alguno, dejando entrever que el cantante tenía intención de dar un paso más allá junto a ella y hacia el altar.