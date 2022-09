Paloma Cuevas la lía y desvela por error que Luis Miguel le ha pedido matrimonio

No cabe duda de que la ruptura entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce marcó un antes y un después en el panorama nacional. Pese a que parecían haber formado uno de los tándem más consolidados del país, el torero y su ex decidían poner punto final a su matrimonio, siendo unas semanas después cuando pudo saberse que el diestro había optado por dar una nueva oportunidad al amor de la mano de Ana Soria. Algo que probablemente no esperaba la cordobesa, que aún no parece haber retomado su vida sentimental con ningún otro hombre, o sí.

En los últimos días, muchos han sido los rumores que apuntaban a que quizá el cantante Luis Miguel y Paloma habían iniciado una historia de amor, dando un paso más allá en una relación amistosa que data de muchos años atrás. Algo que ha confirmado, en cierta medida, la protagonista en cuestión a través de sus redes sociales, donde ha sido pillada criticando a Mercedes Villador, modelo con quien el intérprete tenía un romance hasta hace poco, y a quien habría comprado incluso un anillo de compromiso.

En una publicación de Genoveva Casanova, en la que ésta promocionaba una entrevista en la Casa de México de España, un usuario mencionaba a Cuevas y le cuestionaba sobre si había dado algún tipo de explicación a sus hijas sobre su posible noviazgo con Luis Miguel, haciendo referencia a la amistad que unía al artista con Enrique Ponce: “Si su ex marido lleva años con una cría. Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti”, escribía sin reparo alguno la hija de Victoriano Valencia, dejando entrever que tal vez se había confundido de cuenta de Instagram a la hora de dar una información tan comprometida con su perfil personal, sabiendo que este movimiento iba a dar mucho de qué hablar.

Como no podía ser de otra manera, la ex de Luis Miguel no dudó en subir una captura de las palabras de su ahora archienemiga a sus stories: “Cuando la burra se equivoca y escribe desde su propia cuenta atacándome. La gran señora (…) Aunque borres tus comentarios ya hay vídeos y fotos… ¿Qué te vas a inventar ahora? ¿Te hackearon? Se te cae la careta”, señalaba la modelo, visiblemente molesta por los ataques de Paloma, en los que también se refiere a Ana Soria como una “cría”.

Sea como fuere, lo cierto es que este testimonio confirma que Luis Miguel podría estar intentando entablar algo más allá de una amistad con Paloma, aunque ésta estaría pensándoselo. Y no es para menos, ya que, después de 25 años de matrimonio y dos hijas en común con Ponce, prefiera no dar pasos en falso por si pudiera arrepentirse en un futuro.