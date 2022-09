Boda a la vista: Paloma Cuevas y Luis Miguel, a punto de casarse según los medios mexicanos

Si bien hace tan solo unos días Paloma Cuevas acaparaba el foco mediático al haber desvelado, por error, que Luis Miguel le habría pedido matrimonio incluso con un anillo de compromiso, ahora ha podido saberse que esta información podría estar cobrando más sentido que nunca. Y es que, al otro lado del charco han comenzado a sonar los rumores que apuntan a que el enlace entre la ex de Enrique Ponce y el cantante podría estar cada vez más cerca.

Ha sido el programa mexicano De primera mano el encargado de desvelar que el puertorriqueño ya habría “hincado rodilla” a Paloma y que ésta habría dicho que sí, razón por la que podrían estar inmersos en trámites de dos ceremonias nupciales, una en España y otra en México: “Mucho se ha rumoreado últimamente, estoy en posibilidades de confirmarle que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”, comenzaban asegurando, para después dar más detalles sobre este supuesto enlace: “Están preparando la boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar”, ha zanjado el periodista Gustavo Adolfo Infante con total seguridad.

De esta manera, Paloma Cuevas daría portazo definitivo a su romance con el torero para dar pistoletazo de salida a una nueva historia de amor con el artista, siendo esta la segunda vez que pasaría por el altar con la mayor de las ilusiones. Y es que, mientras que el diestro había iniciado un romance con su ahora novia, Ana Soria, nada se había vuelto a saber de la vida sentimental de su ex, siendo esta toda una incógnita para la prensa hasta que comenzaron a salir a la luz los encuentros protagonizados por ella y por Luis Miguel. Unas citas que habrían llegado mucho más lejos, aprovechando la propia Paloma su cuenta de Instagram en un descuido para criticar a Mercedes Villador, modelo con la que el intérprete estuvo relacionado hasta hace poco.

En una publicación de Genoveva Casanova, un usuario mencionaba a Cuevas y le cuestionaba sobre si había dado algún tipo de explicación a sus hijas por su acercamiento con Luis Miguel, haciendo referencia también a la amistad que unía al cantante y a Enrique Ponce con anterioridad: “Si su ex marido lleva años con una cría. Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti”, escribía, sin reparo alguno, la hija de Victoriano Valencia, dejando entrever que se había confundido de cuenta de Instagram al confesar una información tan sumamente comprometida con su perfil.