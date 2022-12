Victoria Federica: fin de puente de esquí y mudanza a Zarzuela

Victoria Federica está viviendo el final del año de su nacimiento como influencer a un ritmo de vértigo. Tras su escapada secreta a Emiratos Árabes, de la que no compartió mucho más que la fotografía de su vuelo de ida en avión privado, la hija de la infanta Elena sigue disfrutando de escapadas con amigos en medio de un vendaval mediático provocado por las tensas relaciones familiares. El último movimiento de Victoria, tras regresar de Nueva York donde ha gozado de unos días en la ciudad que nunca duerme (con sesión Dj incluida), ha sido disfrutar de una de sus grandes pasiones en Andorra con los mismos acompañantes con los que estuvo en Manhattan.

Un cambio de rumbo que no ha estado exento de polémica ya que en su escala en Madrid, la joven volvía a mostrar su peor cara a los medios sin querer atender a los periodistas, escudándose en una oportuna llamada telefónica, durante su paseo por la terminal del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.

Sin embargo, el verdadero foco de atención relativo a hija de la infanta Elena en las últimas horas no ha sido ningún posado frente a los medios, ni tampoco un viaje o un enfrentamiento con los periodistas, sino un movimiento de la joven que está dando mucho que hablar. Victoria Federica habría decidido mudarse, al menos temporalmente, al Palacio de la Zarzuela. En concreto al pabellón principal donde reside la Reina Sofía, con la que pasará las próximas semanas.

El motivo, según se ha podido saber, no ha sido otro que la creciente tensión entre Victoria y su madre debido a la decisión de la joven de abandonar sus estudios en The College for International Studies después de cuatro años de trabajo académico. Una fricción entre ambas que, lejos de suavizarse, como se había dicho en diversos medios de comunicación, parece que va a más a juzgar por las nuevas informaciones.Aunque se desconocen más datos acerca de este inesperado giro en la vida de la joven, lo cierto es que, según ha publicado la revista Lecturas, encargada de lanzar la información en exclusiva, el entorno más cercano de la joven está al corriente de este paso y sus amigos íntimos conocen al detalle los pormenores de la situación por la que atraviesa.

Esta sería la tercera mudanza para Victoria Federica en lo que llevamos de año. Tras su sonada ruptura con el disc jockey Jorge Bárcenas, con el que convivía en un lujoso piso de la capital, la influencer volvió a casa de su madre donde empezó el verano ya en soledad. Solo unas semanas después de este traslado, la infanta Elena se movía temporalmente de su domicilio (acompañada por sus hijos) mientras realizaban ciertas mejoras en su casa en la que se habían detectado diversos problemas estructurales que tuvieron que reformar.

Un traslado temporal que finalizaba hace pocas semanas y que culmina hoy con este nuevo paso adelante de Victoria Federica del que aún no se conocen reacciones ni por parte de sus propios padre, ni tampoco en relación a la Familia Real.