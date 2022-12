Ha pasado ya más de un año desde que Victoria Federica pasó de ser una mera familiar del Rey a crecer en redes sociales. Era durante el pasado mes de octubre de 2021 cuando la hija de la Infanta Elena optaba por poner punto final a la hermeticidad abriendo su cuenta de Instagram, probablemente sin llegar a imaginar que ese pequeño movimiento haría que su vida diera un giro de 180 grados. Y así ha sido. Y es que, gracias a ese gesto la joven consiguió ir escalando posiciones hasta convertirse en una influencer reconocida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, reuniendo más de 225 mil seguidores en sus redes sociales y habiendo acudido a algunos de los eventos más destacados del planeta. Pero lo cierto es que la sobrina del Rey Felipe no es una creadora de contenido al uso, y así lo ha demostrado en todas y cada una de sus apariciones públicas.

Pese a haber estado más de 365 días presente en los actos estilísticos más importantes de España y alrededores, la hermana de Froilán aún no ha dado un paso al frente a la hora de hablar con los medios de comunicación presentes en las alfombras rojas a las que asiste. A diferencia del resto de sus compañeras de profesión, Victoria Federica prefiere no dar declaraciones a la prensa, evitando así temas que puedan resultarle incómodos como su relación con los miembros de la Familia Real británica, o su supuesto y reciente rifirrafe con su progenitora. Es por ello que, su equipo de representación, prefiere siempre dejar claro en las convocatorias que la joven no está dispuesta a ofrecer ningún testimonio frente a las cámaras, limitándose a posar en los photocall haciendo gala de su exquisito gusto estilístico. Una actitud totalmente contraria a la de algunas de sus allegadas como María García de Jaime o María Pombo, que no dudan en demostrar su simpatía y su naturalidad siempre que tienen oportunidad, respondiendo a las preguntas que los reporteros tienen preparadas y dejando entrever que han conseguido una gran parte de sus seguidores gracias a su cercanía.

No obstante, cabe destacar que la influencer no siempre permanece callada sobre sus asuntos personales y profesionales frente a los periodistas. En este último año, Victoria Federica ha protagonizado entrevistas exclusivas en Elle, ¡Hola!, y por último InStyle, habiendo tenido en todas ellas oportunidad de sacar a relucir su lado más secreto hasta ahora a ojos del público, y demostrando que es totalmente accesible para aquellas personas que están dispuestas a escuchar su testimonio íntegro sin hacer juicios previos.

Es por ello que la ex de Jorge Bárcenas quizá esté intentando dar un paso al frente, aunque manteniendo su característica hermeticidad a raya. Prueba de ello es una de sus últimas apariciones con motivo del Mc Happy Day, habiéndose desplazado hasta la casa Ronald McDonald, ubicada en las puertas del hospital madrileño Niño Jesús. Una cita en la que la prima de la Princesa Leonor pudo acercarse a todas las personas que estaban a su alrededor sin reparo alguno, rompiendo así con las falsas creencias que aparecen en algunos artículos y que la tachan de ser una chica joven que deja los estudios para centrarse en las redes sociales.

Según LOOK ha podido conocer por fuentes cercanas al equipo de comunicación de Victoria, ésta habría empezado a alternar su presencia en alfombras rojas y eventos de moda con actos con mucho peso solidario, los cuales nos confirman que lleva a cabo sin ningún tipo de remuneración y sin ánimo de lucro. Por si fuera poco, en eventos como el mencionado anteriormente, la influencer ha roto su silencio para expresar cómo se sentía al coger en brazos a un bebé e interactuar con otros pequeños. Un momento en el que se ha percibido la escasa experiencia con la que cuenta la joven a la hora de mediar palabras con los medios de comunicación: “Gracias por invitarme (…) Cuando conocí la labor consideré muy importante mostrar mi apoyo y estar aquí, el trabajo que se desarrolla es admirable. Sufrir una enfermedad dentro de la familia es algo muy doloroso y desplazarte de tu propio hogar para tener un tratamiento en otra ciudad hace el proceso más complicado”, señalaba, visiblemente nerviosa y perdiendo así los miedos que quizá pueda tener, dando paso a una nueva etapa en la que probablemente esté más presente en veladas solidarias para poco a poco ir animándose a tratar con la prensa con normalidad.