El único deseo de Gabriela tras conocerse la nueva ilusión de Bertín Osborne

Después de un verano alejado de la esfera pública, Bertín Osborne ha vuelto a los titulares del país. Y lo ha hecho, de nuevo, con su situación sentimental como protagonista. Según ha informado Carlos Pérez Gimeno desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, el presentador de Mi casa es la tuya tendría una nueva ilusión amorosa. «Se llama Aída, vive en Marbella y es masajista», señaló el periodista. Por ahora, el andaluz no ha querido pronunciarse al respecto, pero quien sí ha querido hacerlo ha sido Gabriela Guillén, quien se convirtió en la madre de su último hijo tras mantener un fugaz romance.

Mientras andaba por las calles de Madrid, Gabriela contestó, sin ningún tipo de problema, a las preguntas de los reporteros que se interesaban por conocer su opinión acerca de la situación sentimental de Bertín. Lejos de pronunciarse en exceso, la de Paraguay se mantuvo en todo momento con una total indiferencia que dejó entrever que no le afectaban en absoluto los rumores mencionados. «Muchas gracias», se limitaba a decir.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

A continuación se subió a un coche y aseguró que a ella lo único que le hace verdaderamente feliz es su hijo. «A mí me hace ilusión ver a mi hijo todos los días, ver cómo se ríe y cómo está conmigo», decía, haciendo referencia a las declaraciones que hizo el intérprete de Como un vagabundo sobre si había conocido al pequeño. «Está perfecto, está fenomenal, está grandote. Ya casi anda y balbucea muchas cosas», añadía emocionada.

Por otro lado, Gabriela explicaba que cuando empiece a hablar no va a tener ningún problema en enseñarle a decir ‘papá’: «Yo no le voy a decir nunca que no», insistía. Hace unas semanas el bebé cumplió nueve meses y Guillén ha confesado que no recibió ningún tipo de felicitación por parte de Bertín, ni directamente ni a través de terceros. «Ojalá me llegara algo para él. Me haría mucha ilusión», sentenciaba.

Desmiente a Bertín

Además de estas últimas palabras, Gabriela Guillen ya se pronunció hace unos días sobre si Bertín había conocido a su hijo. A través de una entrevista que concedió en exclusiva a ¡Hola! quiso dejar claro que el artista «no conoce en persona» al niño: «Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que se está diciendo. Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie… Lo conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no? Eso no es conocer», decía.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

A pesar de todo, Gabriela volvía a incidir en que no tenía ningún problema en que eso sucediera: «Él sabe dónde vivo y sabe que puede venir a ver al niño cuando quiera, que las puertas de casa están abiertas», sentenciaba.