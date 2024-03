Silvia Tortosa se había separado de Carlos Cánovas, su tercer marido, antes de morir

Silvia Tortosa falleció el pasado fin de semana a los 77 años a causa de un cáncer que le habían detectado recientemente y que había tratado con la máxima discreción. Sin embargo, dejando a un lado el hermetismo del que siempre ha hecho gala, su muerte ha sacado a la luz ciertos detalles sobre cómo vivió la actriz sus últimos meses de vida, que no pasó junto al que fue su tercer marido, Carlos Cánovas. Tal y como se desveló en el programa Fiesta, la relación se terminó hace un tiempo, tras diecisiete años juntos, de una forma muy dolorosa, dado que el productor de cine quiso comenzar un nuevo noviazgo con otra mujer tras su ruptura.

Silvia Tortosa, sonriendo en un evento. / Gtres

Prueba de la mala relación que mantenían es la información aportada por Amor Romeira desde el plató del espacio televisivo de la cadena de Fuencarral, la cual señala que la última voluntad de la intérprete fue pedir que su ex pareja no acudiera a su funeral. «No había contacto y no había buen ‘rollo’», decía.

Amor Romeira y Monika Vergara, en el programa ‘Fiesta’./ Mediaset

Las palabras de la colaboradora eran matizadas por su compañero Omar Suárez, quien después de hablar con el representante de Silvia, revelaba que Carlos tenía todo el derecho a ir, aunque aseguraba que no se había interesado en absoluto por la salud de la recién fallecida en los últimos meses. Tras el debate, este lunes, 25 de marzo, conocíamos que Cánovas acudía al que ha sido el último adiós de la mujer con la que compartió casi dos décadas, celebrado en Barcelona.

Carlos Cánovas, el último hombre de la vida de Silvia Tortosa

Después de su divorcio con Dave Harper en 2003, Silvia rehizo su vida sentimental con el que se convertiría en el último hombre que formaría parte de su vida: Carlos Cánovas. Se conocieron en 2007 en una fiesta gracias a un amigo en común y, aunque él era 22 años más joven que ella, la diferencia de edad nunca fue un impedimento para ellos. En una de las últimas entrevistas concedidas de la actriz, sus declaraciones dejaron entrever la complicidad que existía entre ellos: «Nos encontramos y congeniamos a la primera. Es un hombre inteligente y sereno que me da paz. No me da miedo la diferencia de edad porque yo a nadie le pido el carnet de identidad. Uno se enamora de la persona, no de un carnet», decía para ABC.

Silvia Tortosa y Carlos Cánovas en la 61º edición de los premios Ceres en Mérida./ Gtres

Sin embargo, su amor parece que se esfumó hace un tiempo según las últimas informaciones trascendidas. Una ruptura que sumió en una profunda depresión a la intérprete, ya que el que decidió cortar con la relación fue Carlos Cánovas, según la periodista Valeria Vegas. Este trance personal ocurrió tan solo unos meses antes de su fallecimiento y supuso una etapa muy complicada para Tortosa.