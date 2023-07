Los líderes de los principales partidos políticos han acudido esta semana (en días separados) al plató de El programa de Ana Rosa para hablar largo y tendido con su presentadora sobre su campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 23 de julio. Sin duda, una semana llena de trabajo para el equipo del matinal de Mediaset que ha ocasionado que la propia conductora del programa anuncie esta mañana un inesperado movimiento: «Me voy a coger una semanita de vacaciones, pero luego vuelvo», decía, añadiendo que serán Patricia Pardo y Joaquín Prat quienes le tomen el relevo.

Ana Rosa Quintana / Telecinco

Tal y como ha explicado, su intención sería regresar antes de que se finalice la campaña electoral para así poder cubrir el día de las elecciones en primera línea de la noticia. No obstante, necesitaría un breve descanso entre medias para poder hacer frente a las jornadas intensas que le esperan: «Estoy agotada, me han robado mucha energía, necesito recuperarla», confesaba entre risas.

El anuncio de sus adelantadas vacaciones ha surgido durante la conexión de El programa de Ana Rosa y el avance diario de Cuatro al día. Sin ocultar el buen ambiente que existe entre el equipo de ambos formatos, ‘la reina de las mañanas’ invitaba a Ana Terradillos en riguroso directo a tomar unas cervezas a su salida, algo a lo que la joven periodista no ha podido resistirse: «Pues yo creo que sí. Además, la cervecita viene bien para levantar lo de la noche anterior», respondía, haciendo referencia a la fiesta de verano que celebró la cadena de Fuencarral el pasado miércoles. Era en ese momento cuando Ana Rosa extendía la invitación al resto del equipo, anunciando que el viernes iniciará unos días de descanso para recargar pilas de cara a las jornadas políticas que están por llegar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El programa de Ana Rosa (@elprogramadeartv)

Unas vacaciones muy diferentes

En las casi dos décadas que lleva Ana Rosa al mando de su programa de las mañanas, es tradición ver como la periodista desaparece de la pequeña pantalla durante los meses estivales del año para pasar el testigo a sus compañeros. De hecho, durante este breve espacio de tiempo, el famoso El programa de Ana Rosa pasa a llamarse El programa del verano al no contar con la presencia de la misma. No obstante, este año parece que no será así.

El adelanto de las elecciones generales ha propiciado que la comunicadora quiera estar al mando durante este mes de julio, preparando así un buen contenido informativo en su programa sobre las candidaturas de cada partido político. Por otro lado, el fin de Sálvame ha dado la bienvenida a Ana Rosa en la parrilla de las tardes. Tal y como ha trascendido, Mediaset estaría preparando una nueva apuesta diaria para sustituir Así es la vida, conducida por la ‘reina de las mañanas’. Un nuevo movimiento que seguramente necesite de la presencia de la presentadora para ultimar los últimos preparativos de cara al comienzo del otoño.