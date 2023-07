Se va a cumplir una semana desde que trascendió que Bertín Osborne va a ser padre junto a Gabriela Guillén, mujer con la que se estaba conociendo. Pese a que ninguna de las partes ha catalogado lo suyo como una relación oficial y formal, el embarazo sigue su curso y, según lo previsto será en diciembre cuando llegue al mundo este nuevo miembro de la familia, mes en el que, precisamente, el artista celebrará una nueva vuelta al sol.

Bertín Osborne posando para la prensa / Gtres

Pero las celebraciones no acaban ahí porque esta buena nueva no ha llegado sola: su hija Claudia también está embarazada. La hija pequeña de Bertín está esperando su segundo hijo con su marido, José Entrecanales. Al encontrarse todavía en pocos meses de gestación la noticia habría sido comunicada a su entorno más cercano.



Bertín y Claudia Osborne / Gtres

Recientemente, Claudia fue vista por la calle con un mono blanco amplio con el que evitaría mostrar su incipiente barriguita, información que ha dado a conocer Vanitatis. Se trata del segundo embarazo de la coach, quien trajo al mundo a su primera hija el 1 de julio de 2022 por lo que la pequeña ya ha cumplido su primer año de edad.

Como era de esperar las reacciones no han tardado en llegar, una de ellas la de uno de los protagonistas. José Entrecanales ha atenido a la prensa y ha agradecido las muestras de cariño recibidas al saberse que será padre. Al mismo tiempo ha evitado hablar sobre la nueva paternidad de su suegro. Pero sí ha dejado claro que los dos pequeños se llevarán bien.

Claudia Osborne y José Entrecanales / Gtres

En octubre de 2021, Claudia Osborne y José Entrecanales pusieron el broche de oro a su discreta relación con un enlace celebrado en Jerez de la Frontera. Por aquel entonces, llevaban más de un año juntos, pero poco o nada se sabía de su historia de amor basada en el hermetismo absoluto. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Miguel, donde alrededor del medio día comenzaron a llegar los primeros invitados, muy emocionados ante el precioso momento que iban a presenciar. Uno de ellos, Bertín Osborne, quien llegó al templo religioso del brazo de su hija en el rol de padrino. La sonrisa no podía quitarse de su rostro, pues desde siempre han gozado de una buena sintonía.

Ahora, el clan Osborne que aumentará la familia de cara a los próximos meses se encuentra en plena dulce espera por partida doble, sin duda un motivo de celebración. Por su parte, Claudia, al menos por ahora, no se ha querido pronunciar sobre el hecho de que el cantante será padre una vez más, lo que la convertirá a ella en hermana del recién nacido. No es de extrañar esta postura teniendo en cuenta que lleva la discreción por bandera y prefiere no dar detalles sobre su esfera más privada.