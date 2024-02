La última broma que gastó Concha Velasco antes de morir

El pasado 2 de diciembre de 2023, el mundo del arte y de la interpretación se tiñó de luto. La gran Concha Velasco falleció a los 84 años en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), tras hacer frente a un delicado estado de salud durante más de un año. Más allá del talento que la caracterizaba y por lo que se dio a conocer, uno de los puntos fuertes de la eterna chica ye-ye era su sentido del humor. Hasta sus últimos días, la artista estuvo haciendo reír a los suyos y fue su hijo, Manuel Velasco, el encargado de desvelar la broma que le hizo su madre antes de que falleciera, en el programa Espejo Público.

En esos momentos tan delicados en el hospital madrileño, mientras Concha estaba acompañada de su hijo, esta quiso saber cómo se encontraba ella físicamente. Es por ello que cuestionó a Manuel sobre su apariencia. Su hijo, empleando el sentido del humor que ha heredado de la mujer que le dio la vida, le contestó: “Estás como E.T.”. De esta manera, Manuel señaló que la elección de la actriz como imagen de una reconocida línea de productos femeninos para las pérdidas de orina no fue coincidencia. Según él, la intérprete no podía contener la risa después de escuchar las palabras de su hijo menor.

Manuel Velasco dandole un beso a su madre/ Gtres

Otro caso evidente de una relación cómplice y auténtica, que Manuel mismo ha descrito como la de dos mejores amigos. El cineasta explicaba que su madre era y sigue siendo su mejor amiga, destacando cómo esa personalidad única brillaba hasta el último momento de su vida.

Los tres deseos de Concha Velasco antes de morir

Concha Velasco comenzó su carrera en el cine a los 16 años y, desde entonces, dejó su huella en el cine, el teatro y la televisión hasta su retirada definitiva de los escenarios el 15 de septiembre de 2021. Sin embargo, la actriz tuvo que dejar a un lado su gran pasión por un problema de salud. La chica ye-ye enfrentó un cáncer linfático en 2014 y en marzo de 2022 su hijo anunció que había sido ingresada en una residencia para recibir atención las 24 horas del día. «Ella estaba haciendo una función, ‘La habitación de María’, lo que pasa es que le diagnosticaron una enfermedad que desgraciadamente se la ha llevado hoy y han sido dos años muy complicados porque echaba de menos su oficio, pero ha estado muy bien atendida y rodeada de amor», explicaba su hijo pequeño en Antena 3.

Manuel Velasco y su madre en la ‘premier’ de Paquitas Salas/ Gtres

«Creo que mi madre quería que la quisieran. Era una persona muy amorosa que buscaba el amor dando amor. Mi madre quería ser querida y siempre que terminaba una función, fuera un drama, una comedia o un musical, se quedaba hablando con el público», continuaba recordando. «Mi madre perseguía el sueño inalcanzable de ser amada por todo el mundo y creo que lo consiguió porque Concha Velasco es una mujer amada por todo el mundo», añadió.

Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, Concha Velasco siempre tuvo “tres deseos” como recordó su hijo: «Casarse con Sean Connery, casarse con Harrison Ford y luego casarse con Russell Crowe. Eran sus últimos tres amores platónicos y, como una adolescente, tenía posters en su habitación. Estos eran sus sueños», confesaba Manuel Velasco en la citada cadena.