La transformación física de Christina Aguilera tras perder 20 kilos

La cantante Christina Aguilera sorprendía el pasado 2 de enero con un cambio radical en su apariencia durante el debut que protagonizó en su residencia de Las Vegas. Una transformación física que dejó sin palabras a sus seguidores, los cuales aseguraron que la diva del pop, de 43 años, habría perdido 20 kilos. Según fuentes cercanas a la artista, esta notable reducción de peso se debe a una modificación en sus hábitos, a una rutina muy exigente de ejercicios y a una dieta saludable. En ella, destacan las verduras, los productos sin azúcar y una ausencia total de los llamados alimentos ultraprocesados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina)

Nacida el 18 de diciembre de 1980, Christina alcanzó muy joven la fama gracias a su trabajo duro y a su persistencia. Así, a los doce años ya presentaba, junto a Britney Spears, The New Mickey Mouse Club de Disney Channel. Tras grabar dos temas a dúo con la estrella nipona Keizo Nakanishi, consiguió participar en la banda sonora de la película Mulán, de Disney, al tiempo que firmaba un contrato con la multinacional discográfica RCA Records. Poco después, su canción Genie in a bottle la llevaba al número uno de las principales listas estadounidenses convirtiéndola en una estrella mundial.

Christina Aguilera durante una actuación / Gtres

Era agosto de 1999 y, desde entonces, la artista ha desarrollado una importante carrera musical en la que los cambios físicos también han estado a la orden del día. «Todos tenemos días buenos y días malos cuando se trata de cómo nos sentimos. Yo, al principio, odiaba ser súper delgada. Pero a los 21 me volví un poco más rellenita y comencé a amarme. Jamás reviviría mis 20 porque, en cuanto creces, dejas de compararte con los demás y comienzas a apreciar tu cuerpo. Antes me sentía muy insegura, no tenía confianza en mí misma. Pero hoy aprecio tener un buen culo», reveló Christina a la revista Health en 2021.

La primera vez que los fans de la artista apreciaron un destacable cambio en su figura fue tras el nacimiento de su primer hijo, Max Liron, en enero de 2008. Por ello, tan solo un año después, esta decidía realizar una dieta de 1.600 calorías diarias con el objetivo de recuperar su anterior apariencia y poder verse «pequeña» a través de la pantalla. Y tal fue su empeño que lo logró. Sin embargo, su separación en 2010 de Jordan Bratman, su marido y padre de su hijo, volvió a desestabilizarla, aunque cuatro años después Christina encontraba el amor de la mano de Matt Rutler, con el que tuvo a su segunda hija: Summer Rain.

Christina Aguilera por las calles de Nueva York / Gtres

Nuevos cambios a los que la artista hizo frente al igual que en los últimos meses, cuando ha intentado reducir su peso para sentirse mejor. Según señalan algunos medios como In Touch, la cantante entrena entre dos y cinco días a la semana y le gusta practicar yoga, boxeo, cardio, pesas y disciplinas que la ayudan a desarrollar fuerza muscular. El resultado quedó a la vista de todos durante su última aparición hace solo unos días.