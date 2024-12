Tom Cruise y su tradición navideña: ¿Carmen Jordá será parte del círculo más cercano este diciembre?

Tom Cruise, conocido por su incansable energía y dedicación tanto en pantalla como fuera de ella, tiene una tradición navideña que año tras año no pasa desapercibida. Desde hace varias temporadas, el actor se asegura de enviar un regalo muy especial a sus seres queridos y colegas más cercanos: una deliciosa tarta de coco y chocolate blanco, elaborada por la repostería Doan’s Bakery, situada en Woodland Hills, California.

La exquisita tarta, decorada con un adorno de reno, es un detalle de cariño que el protagonista de Misión Imposible envía a nombres como Brooke Shields, Tom Hanks, Kirsten Dunst, James Corden, Danny Ramírez y otros amigos cercanos. «Mis más cálidos deseos para esta temporada navideña. Tom Cruise» es el mensaje que acompaña la caja, que se ha vuelto una verdadera tradición para los afortunados que la reciben.

Un gesto que va más allá de la pantalla

Este gesto de generosidad ha trascendido incluso en el ámbito mediático. En 2022, el periodista inglés Stuart Heritage, del The Guardian, se embarcó en una campaña para recibir uno de estos exclusivos pasteles, logrando finalmente su objetivo tras escribir varias bromas en redes sociales. Al recibir el codiciado regalo, Heritage lo describió como «realmente delicioso», un obsequio que no solo es un gesto de amistad, sino una tradición que para muchos, como él, simboliza el espíritu navideño de Cruise.

El regalo de Tom Cruise. (Foto: Instagram)

Carmen Jordá, una nueva amiga

Este año, la tradición de Cruise podría incorporar un nuevo nombre a su lista de destinatarios: Carmen Jordá. La piloto española, conocida por su participación en la Fórmula 1 y por su relación con el automovilismo, ha sido contratada por Cruise como consultora para un proyecto aún en secreto. Tal y como reveló la revista ¡HOLA! hace unos meses, la piloto fue junto al actor en un helipuerto en Battersea, Londres, donde ambos aterrizaron en un helicóptero pilotado por Cruise.

Carmen Jordá en un estreno. (Foto: Gtres)

Aunque no se ha confirmado oficialmente el tipo de proyecto en el que Jordá estará involucrada, las opciones incluyen trabajos cinematográficos como The Gauntlet, Live Die Repeat and Repeat, o incluso una colaboración con el director Alejandro González Iñárritu, que Cruise tiene en el horizonte.

Una tradición muy especial

Jordá, que ya tiene experiencia en el mundo del cine, como su rol de embajadora en Fast & Furious 9, se convierte así en una nueva integrante en el equipo de Tom Cruise, quien ha demostrado una vez más que no solo es un hombre de acción en pantalla, sino también un líder que valora a sus colaboradores cercanos. La tradición navideña de Cruise podría, de esta manera, convertirse también en una especie de bienvenida para Jordá, una muestra de la amistad y aprecio que el actor mantiene con quienes lo rodean.

Mientras tanto, sus amigos y colegas continúan esperando con ansias cada diciembre para recibir su emblemático pastel, que ya se ha convertido en un símbolo de la época navideña en Hollywood. Para muchos, es la forma en que Tom Cruise demuestra que, a pesar de la fama y el trabajo, siempre hay tiempo para un detalle sincero. Este año, el pastel parece tener un sabor aún más especial, con la inclusión de Carmen Jordá en este círculo privilegiado.