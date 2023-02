En cualquier boda, el vestido de la novia es uno de los secretos mejor guardados y una de las cuestiones que más expectación genera. El enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, como era de esperar no solo no es una excepción, sino que, en este caso, genera aún más expectación. Después de su inesperada ruptura el pasado mes de septiembre y su más inesperada aún reconciliación en Navidad, la pareja ya está inmersa en los preparativos de su gran día que, tal como la propia Tamara ha confirmado después de que la periodista Leticia Requejo lo revelase en El programa de Ana Rosa, se celebrará el 8 de julio y no el 17 de junio como inicialmente estaba previsto.

A cinco meses de la boda, tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva -que ha pasado los últimos días en un viaje de trabajo- están volcados en la organización de la celebración. Una fiesta que se celebrará en la finca de El Rincón, propiedad de la familia Falcó, aunque todavía no se sabe si la ceremonia religiosa será allí mismo o en otro lugar. No obstante, parece que el deseo de la marquesa de Griñón es que el enlace sea en la capilla de la finca.

Como es lógico, uno de los temas que más interés genera es el look de la novia. Aunque en un primer momento se especuló con la posibilidad de que fuera Avellaneda el encargado de diseñar el vestido de Tamara Falcó, finalmente no va a ser así. La revista ¡Hola! ha confirmado que la firma Sophie et Voilà será la que se ocupe de su estilismo. «Nos encanta Tamara, porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida», ha afirmado Saioa Goitia, directora general de la marca en declaraciones a la revista.

Con sede en Bilbao, esta marca fue fundada hace más de diez años por Saioa Goitia y Sofía Arribas. Sus diseños apuestan por siluetas sobrias y minimalistas y se inspiran en mujeres fuertes, elegantes y con un estilo muy personal. Ideas con las que se identifica a la perfección Tamara Falcó. La firma cuenta con más de 90 puntos de venta fuera de España y dos atelieres en los que realizan diseños exclusivos, lo que le confiere una gran proyección internacional. Además de Tamara Falcó, han sido muchos los rostros conocidos que han apostado por la marca, como es el caso de Amaia Salamanca, María Valverde, Helen Svedin, Nieves Alvarez, Eva Gonzalez, Alejandra Silva, Sofía Palazuelo y Elsa Pataky, entre otras.

El equipo de la firma está compuesto solo por mujeres y además, recurren únicamente a materiales sostenibles en sus colecciones. Una filosofía que trasciende al packaging, también reciclado, o a la manera de producir, fabricando solo ‘made to order’, sin generar residuos ni piezas sobrantes. Cada pieza se elabora exclusivamente para su dueña, algo que desde la marca califican como una manera de lujo y, a la vez, sostenilibidad.