Todo sobre la boda de 6 millones de euros de la hija de Steve Jobs con un campeón olímpico

El pasado sábado, 26 de julio, Eve Jobs, hija de Steve Jobs (cofundador de Apple), se dio el «sí, quiero» con el jinete británico al que conoció en 2022, Harry Charles. Lo hizo en una lujosa ceremonia que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en dar la vuelta a la red. La pareja reunió a su círculo más allegado de amigos y familiares en la iglesia de St. Michael and All Angels, ubicada en la localidad de Great Tew, un pueblo de Oxfordshire (Inglaterra) conocido por ser una zona exclusiva en la que incluso tienen propiedades varios rostros conocidos internacionales como David y Victoria Beckham, entre otros. Para la ocasión, tal y como ha publicado la revista del saludo, el templo religioso citado fue decorado con más de 100 velas, un majestuoso arco floral de más de nueve metros y cientos de rosas rojas, así como también se ha conocido que hubo nueve damas de honor que lucían vestidos de satén de color rojo y que fueron las encargadas de abrir la escena nupcial. Aunque muchos esperaban poder ver a los novios entrando por la puerta principal de la iglesia, finalmente no ocurrió así. Un portavoz del evento explicó que decidieron entrar por la parte trasera para evitar ser fotografiados.

La ceremonia comenzó sobre las 17:30 horas y, después de sellar su amor en el altar, los recién casados, junto a todos sus invitados, se trasladaron hasta el exclusivo hotel Estelle Manor, donde tuvo lugar una lujosa celebración valorada, según varios medios locales, en más de 6 millones de euros. Se trata de un complejo turístico que cuenta con más de cien habitaciones, piscinas, pistas de pádel y cuatro restaurantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eve Jobs (@evejobs)

El evento no escatimó en seguridad, de hecho, contó con un amplio y sofisticado dispositivo de protección, que incluyó vallas perimetrales, agentes del servicio secreto y exmilitares encargados de controlar rigurosamente todos los accesos. El objetivo era claro: garantizar la intimidad y evitar cualquier tipo de filtración. Al mismo tiempo, los invitados también mantuvieron una actitud muy discreta, evitando publicar contenido en redes sociales del gran día, a pesar de la expectación mediática que rodeaba el enlace matrimonial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eve Jobs (@evejobs)

En la larga lista de invitados destacaban nombres de la alta sociedad de diferentes ámbitos, como Kamala Harris (ex vicepresidenta de los Estados Unidos y gran amiga de la madre de la novia), la princesa Beatriz de York y su esposo, el actor Collum Turner o Sofía Abramovich, hija del empresario ruso Roman Arbamovich. Tampoco faltaron Jennifer y Phoebe Adele, hijas de Bill Gates, el músico Matt Helders, y Kourtney Kardashian.