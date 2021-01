Después de mucha incertidumbre, finalmente los Premios Forqué 2021 han podido ser celebrados este sábado en Madrid. La ceremonia se ha llevado a cabo siguiendo unas estrictas normas de seguridad, así como ha tenido que ver reducido el número de asistentes a una gala presentada por Miguel Ángel Muñoz y Aitana Sánchez-Gijón. Por la alfombra roja -que estuvo marcada por el color negro- desfilaron numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraba Elena Furiase.

La intérprete posó en la primera entrega de premios post-Covid con un look de estilo vintaje. Un vestido de corte midi, cuello redondo, con un estampado geométrico marrón y negro de la firma Longchamp. Un outfit que combinó con unos salones negros de Jimmy Choo y joyas de Bvlgari. En cuanto al beauty look, optó por el cabello liso con raya en medio y un make up en tonos tierra. Además, en el photocall reveló a los micrófonos de Gtres cómo se siente tras vivir el confinamiento y la borraca Filomena, ya que estos dos fenómenos han provocado que no viera a Lolita Flores todo lo que hubiese querido.

«Nos vimos el otro día. Bueno, llegó a Madrid y nos vimos de hecho, como a los dos o tres días», cuenta Elena Furiase sobre el esperado reencuentro con su madre que tuvo que esperar por la nieve que todavía tiñe la capital. «Entre las restricciones, movilidades… ojalá nos puediésemos ver más, pero bueno… las cosas son como son», confiesa con ternura la actriz. «Bastante agradecida estoy ya de que tenga salud y de tenerla mas o menos cerca», termina diciendo Elena Furiase con una sonrisa que pese a llevar mascarilla se ha podido notar.

También ha querido dejar claro que tras el susto que sufrió la artista hace unas semanas «está bien». Es necesario recordar que el pasado mes de noviembre, Lolita Flores terminó en el hospital mientras estaba actuando en su obra teatral ‘La obra del cariño’. Cuando tan solo llevaba cinco minutos dijo: «¿hay algún médico en la sala»? Instantes después tuvo que abandonar el escenario por encontrarse indispuesta. Al día siguiente, expresó que lo que le ocurrió había sido fruto del cansancio y de no parar y que todavía «quedaba Lolita para rato».

También durante los Premios Forqué, Elena Furiase ha confesado que está muy feliz por poder haber asistido a la gala, ya que hay que seguir apoyando la cultura, pero que tiene cierto miedo por la Covid-19 porque «es muy duro y bestia» lo que hemos visto en los últimos meses.

«Estoy muy contenta por estar aquí esta noche, pero por otro lado, también contenida», ha revelando emocionada. «Estamos celebrando estos premios de una manera muy protocolaria y con mucha seguridad. Creo que hay que seguir hacia adelante, fomentar la cultura. Aquí no se va a celebrar una fiesta, se va a celebrar el trabajo de muchísima gente, pero no hay que olvidarse de las víctimas, de los héroes y de toda la gente que está sufriendo», se ha sincerado en relación a la situación actual que está marcada desde hace un año por el coronavirus.

«Es momento de parar, pero también tenemos que avanzar porque de alguna manera tenemos que seguir cada uno con lo nuestro. Eso sí, respetándonos y apoyándonos. Pese a que estoy feliz y contenta, también estoy asustada», ha terminado diciendo Elena Furiase que no ha defraudado con el estilismo escogido para asistir a los Premios Forqué 2021.