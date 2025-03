El regreso de Terelu Campos ha España tras su paso por Supervivientes ha estado protagonizado por la reacción de la colaboradora televisiva sobre el nuevo rostro de Paola Olmedo, la ex de José María Almoguera, su sobrino. Tras su entrada en el plató del programa, Jorge Javier Vázquez le mostró a la madre de Alejandra Rubio el nuevo rostro de la ex nuera de Carmen Borrego. La otra persona es una actriz emergente española. La vas a ver en el pantallón, a ver si la reconoces. Ha protagonizado varias películas, ha salido en Élite…», dijo el presentador. Sin embargo, Terelu respondió que no sabía quién era la mujer a la que se refería. «Yo no la he visto, yo no se quién es esa señora. No la conozco. Yo no he visto a esa mujer en mi vida», contestó la tertuliana.

Tras la insistencia del presentador de Supervivientes, finalmente le descubría el misterio al mostrarle la portada que había protagonizado Paola Olmedo con su cambio radical, en el que se puede leer: ‘El radical cambio de la ex nuera de Carmen Borrego: la nueva cara de Paola tras una cirugía extrema’. Al descubrir quién era la misteriosa mujer, Terelu, completamente en shock, reaccionaba al nuevo rostro de la ex mujer de su sobrino: «Es otra mujer diferente, no tiene nada que ver. He visto ahí en el titular que dice que su madre no la conoce. ¡Cómo la va a conocer!».

Cronología de la relación entre Terelu Campos y Paola Olmedo

En los últimos años, la relación entre las Campos y Paola Olmedo ha estado marcada por la tensión tras unos audios de la ex de Almoguera en los que no dejaba en muy buen lugar a su ex familia política. Unos mensajes que marcaron un antes y un después entre ellas ya que, anteriormente, había cordialidad.

Para ello, tenemos que remontarnos a la primavera del 2022, una semana antes de la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo, que se pasaron por el altar en una blindada ceremonia civil que pudo ver la luz debido a un reportaje exclusivo en Lecturas, la revista de cabecera del clan. Siete días antes de la reunión familiar, Terelu Campos acudió a Viva la vida, el programa de fin de semana en el que colaboró y en el que destapó un secreto: no conocía entonces a la novia de su sobrino. Una respuesta que llamó la atención de Ana María Aldón que no pasó por alto el comentario: «Que ha dicho que no la conoce».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Fue entonces cuando la hermana de Carmen Borrego explicó la razón por la que aún no había tenido un cara a cara con Olmedo. No la conozco porque nuestros horarios de trabajo son muy complicados. José trabaja aquí el fin de semana y yo he estado trabajando de lunes a domingo, por lo que es complicado (…). No ha habido un evento familiar. Hay que entender que ha habido una pandemia. Yo la conozco por fotos, pero no hemos cenado nunca».

Dos semanas después, la madre de Alejandra Rubio se pronunciaba por primera vez en sus redes sociales tras la exclusiva, donde hacía mención a Paola y donde desveló que la mujer de su sobrino era una más en el clan: «¡Maravillosa boda! Qué feliz fui, Jose, de verte tan contento y de disfrutarla como lo hicisteis Paola y tú. Te adoro».

Los polémicos audios de Paola: un antes y un después en su relación

Terelu siempre se ha mantenido firme a la hora de pronunciarse sobre la familia de su hermana, Carmen Borrego. Sin embargo, la colaboradora televisiva se vio obligada a reaccionar cuando salieron a la luz unos audios de Paola en los que no la dejaban en buen lugar. Entonces, la primogénita de María Teresa Campos no quiso echar más leña del árbol caído y trató de destensar la situación que tanto dolor le había causado a la madre de Almoguera.

«Doy gracias a Dios todos los días por no ser una persona rencorosa. No sé si está descontextualizado poco, mucho o nada, pero las palabras están ahí. Siento mucho que pienses que soy una estirada y que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A mí, ya mi imagen, me preocupa lo justo. Al menos estoy viva, que es de lo que se trataba, y luchando hoy día contra mi enfermedad», respondió con respecto a ella.

La portada de la revista Semana correspondiente al miércoles 4 de setiembre. (Foto: Semana)

Además, Terelu salió en defensa de su hermana, a la que también Paola criticó en los famosos audios. «Mi hermana se desvive por vosotros y tú sabes que lo que digo es así. Siento muchísimo el dolor que esto le puede provocar a mi sobrino. Por mí no te preocupes. Ni por Alejandra. Nosotras, jamás, te produciríamos ningún daño ni público ni, por supuesto, en privado. Espero que esto sirva para algo bueno, que tú puedas cambiar esa mala opinión que tienes de nosotras y que te protejas porque pertenecer a una familia pública es más complicado de lo que, desgraciadamente, quisiéramos. Puedes quedarte tranquila porque soy cero rencorosa. Sólo me importa la felicidad de mi sobrino y la tuya y ahora estáis viviendo un momento muy especial que yo no voy a contribuir a empañar», remató.