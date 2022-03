Primera semana sin ‘Deluxe’: historia de una apuesta duradera en el aire

Telecinco no está pasando por su mejor momento a nivel de audiencias. El Deluxe se había consolidado como uno de los pesos pesados de la cadena, convirtiéndose en un espacio que acogía de manera semanal a los rostros más destacados de la actualidad. No obstante, el número de espectadores fue decayendo con el paso de las semanas, haciendo que la cúpula buscara unas soluciones que parece no haber sido del todo efectivas.

Al parecer, esta semana Telecinco prescindirá del Deluxe tal y como lo conocemos. La programación de la cadena apunta a que será este viernes cuando se emita una variante de este espacio de lo más especial, sacándose a la luz el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado que tuvo lugar el pasado 8 de marzo. Un directo que iba a tener lugar ese mismo día y que fue cambiado de manera sorprendente por un análisis sobre la guerra de Ucrania y Rusia con Ana Terradillos. Una oportunidad con la que Mediaset intentará subir las audiencias de la pasada semana, que resultaron ser un fiasco para la cadena, firmando un 9,1% y 891.000 espectadores, uno de los peores datos de la historia de un programa que ha pasado por un sinfín de cambios y que parece estar cada vez más ahogado por la competencia.

Era el 7 de agosto de 2009 cuando Jorge Javier Vázquez se convertía en el maestro de ceremonias de Sálvame Deluxe, un espacio late night ubicado en pleno prime time de los viernes. Con esta apuesta, La Fábrica de la Tele pretendía llevar a cabo de los personajes que durante las semanas previas habían estado situados en el ojo del huracán, consiguiendo así testimonios que durante el resto de la semana no se podían abordar en Sálvame diario por tema de horarios y de trato a distintas temáticas. Aún así, este espacio contaba con colaboradores muy similares a los del resto de días de la semana, entre los que estaban Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, entre otros expertos que también han visitado el plató en ocasiones, como Paloma García-Pelayo.

En un primer momento, el programa parecía ir viento en popa, pero la audiencia comenzó a optar por otros tipos de shows que hicieron que Telecinco bajara su share y que, a partir del 11 de marzo de 2017, pasara a emitirse durante las noches de los sábados, pasando a llamarse Sábado Deluxe. Un cambio un tanto atrevido al que incorporaron contenido más informativo y de actualidad general. No obstante, ese modus operandi no duró mucho tiempo, y en cuestión de meses tanto el presentador como sus colaboradores siguieron haciendo más hincapié en temas de índole social.

Con motivo de la borrasca Filomena, el 10 de enero de 2021 Mediaset hizo un movimiento de parrilla totalmente inesperado al pasar el Deluxe al domingo, algo que se mantuvo hasta el mes de marzo. Más tarde, la cadena quiso volver a sus inicios para ver si éstos le deparaban más suerte y el Deluxe regresó a las noches de los viernes, habiendo recurrido a los sábados nuevamente para quedarse finalmente en los viernes hasta nuevo aviso.