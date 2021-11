Si hay una artista española que pueda presumir de haberlo conseguido todo en su trayectoria profesional, esa es Tamara. La cantante ha dejado huella en los escenarios con éxitos como Si nos dejan o Herida de amor. Una popularidad avalada por sus 22 años en la música y los numerosos premios con los que se ha alzado durante este tiempo. Pero la llegada del COVID-19 no ha sido fácil para nadie, incluso para Tamara, que ha sufrido algunos de los meses más convulsos de su vida a consecuencia de las dificultades económicas.

Así lo contaba la artista durante la pasada tarde en Sálvame. Los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco se quedaban petrificados al escuchar el durísimo testimonio de Tamara, que confesaba aterrada haber llegado a tener miedo de que llegara el día en que sus ahorros estuvieran en 0: “Al no saber cuándo se iba a abrir esto, el futuro incierto y con cuatro hijos… eso es lo que más duele”, explicaba. Pero lo único que sorprendió no fueron sus palabras. También asombró a los presentes la gran metamorfosis física que había experimentado la sevillana en los últimos meses. Y es que en lo que a cambios se refiere, Tamara es una mujer de lo más atrevida y no se lo piensa dos veces a la hora de apostar por looks diferentes.

A día de hoy, la cantante luce una larga melena castaña con unos reflejos estilo balayage en tonos más dorados. Una combinación que se ha convertido en toda una tendencia durante esta primavera y que ya pudimos ver lucir a la propia Tamara durante su paso por MasterChef Celebrity. No cabe duda de que la experta en boleros es toda una seguidora de las modas y así lo ha demostrado con el paso del tiempo. Allá por el 2018, la artista se pasaba al rubio platino, todo un clásico que nunca pasa desapercibido y al que convirtió en su sello de identidad. Pero este color de melena le duró poco más de un año, tiempo en el que decidió cortar por lo sano y apostar por un bob combinado con pelo castaño y matices rubios, una tonalidad muy similar a la que luce actualmente.

Por si fuera poco, en alguna que otra ocasión la artista andaluza no ha tenido reparo a la hora de lucir cuerpazo por medio de sus redes sociales. En cada una de sus apariciones públicas, Tamara hace gala de un aspecto físico distinto. Prueba de ello tuvo lugar en 2019, cuando la cantante posó en su Instagram con un bañador y una figura mucho más atlética que anteriormente, prueba de que la buena alimentación y los hábitos deportivos habrían cobrado gran importancia en su vida.

Estos cambios también se han hecho notables en su rostro. Aunque la cantante de boleros siempre ha negado haber pasado por el quirófano, los rumores sobre sus posibles cirugías continúan girando en torno a ella. Un tema que Tamara prefiere zanjar achacándolo a buenas técnicas de maquillaje, aunque no descarta acudir al bisturí en un futuro: “Ya me operaré cuando tenga la edad de mi marido, que me lleva 11 años”, confirmó en una ocasión.