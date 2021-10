Tamara Gorro: De la gloria televisiva y personal al bloqueo emocional

Tamara Gorro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La excolaboradora de televisión desaparecía de las redes sociales hace poco más de diez y regresaba de manera indefinida para informar a sus dos millones de seguidores sobre una situación que creó un importante grado de alarma entre sus admiradores. De este modo, la influencer se servía de sus perfiles en redes sociales para explicar el motivo de su parón porque, según ella misma confirmaba no quería tener en vilo a sus seguidores. En el vídeo que subió a Instagram, Tamara explicaba paso por paso el delicado presente al que se está enfrentando por diversos motivos: “No ha sido por acoso ni por insultos ni por comentarios desagradables”, explicaba.

Tamara lucha en la actualidad contra un proceso emocional muy delicado y tutelado por su psiquiatra, con el que lleva tiempo trabajando. Así, Gorro contaba cómo había sido su paso a paso hasta llegar a este punto y, sobre todo, hasta ser consciente de que tenía un problema, algo que no siempre cotejó: “Tamara joder, tienes todo para ser feliz: amigos, familia, dinero… ahora ¿de qué coño te quejas?”. Según la propia protagonista su hastío global, lleno de pequeñas cosas llegó a rebosar su particular vaso: “Esta vez me he caído y me tienen que ayudar a levantarme”. Así, dejó de ver a sus amigos y familia y se aisló hasta llegar a este punto en el que ha requerido ayuda profesional. “He estado en la cama llorando pero ya no… Tamara Gorro se caracteriza por la positividad y hay algo que mi terapeuta y mi psiquiatra me dicen que estoy haciendo bien y es que no permito bajo ningún concepto meterme en mí misma y no hacer por salir: me visto, salgo, canto, lloro, me meto en la cama”.

Por si esto fuera poco, Tamara se enfrenta en esta semana a una situación que la ha hecho estar en vilo. Su sobrina adoptiva ‘Valeria’, una niña que padece cáncer y que había superado hacía unos dos años, sufría una inesperada recaída tras la cual se ha sometido a una complicada operación que ha aumentado más aún si cabe el nivel de estrés de Tamara. Sin embargo, y como ella misma ha afirmado, no todo ha sido oscuro en su vida.

Tamara Gorro Núñez, nacida en Segovia el 18 de enero de 1987 comenzó a ser muy conocida en su ciudad natal con 21 años tras ganar el certamen de Miss Segovia 2008 y apareció un año después en televisión como concursante del espacio de entretenimiento Guaypaut. Desde entonces su imagen se convirtió en imprescindible de la pequeña pantalla como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa o colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, y Sálvame siendo abalada por unos interesantes datos de audiencia que la convertían en todo un fenómeno. A partir de ahí su perfil mediático siguió subiendo como la espuma.

En el año 2011 participó en Supervivientes en la misma edición que lo hizo Kiko Rivera y, aunque abandonó debido a motivos de salud, su marcha no provocó su olvido ya que de inmediato, entró a colaborar en el programa Enemigos Íntimos y más tarde en el espacio De Buena Ley, La Noria o Vuélveme loca y a concursar en el espacio ¡Mira quién salta! Todos ellos formatos de Telecinco que compagino como reportera en Happy FM.

El gran punto de inflexión en su vida vino de manos de su relación personal con el futbolista Ezequiel Garay, al que conoce en el año 2010 y con el que contrae matrimonio en el 2012. Unión fruto de la cual nacen sus dos hijos Shaila, por gestación subrogada, y Antonio. Solo un año después del ‘sí, quiero’, el matrimonio se marcha a Rusia tras el fichaje de Ezequiel por el Zenit. Allí , Tamara relanzó su carrera como modelo y haciendo despegar su perfil de influencer con un éxito que le trajo todo lo demás. Así, se convirtió en presentadora de galas de Nochebuena y Nochevieja de 2014 repitiendo al año siguiente en el programa La noche de Paz en la misma festividad.

La capacidad de Tamara siguió explorando otros terrenos como el de la escritura publicando su primer libro en 2017 titulado “Ser feliz no es gratis. Pero tampoco cuesta tanto”, un claim que hoy en día no parece acompañar del todo a Tamara en un tiempo de tristeza que, como ella ya dicho, superará y que, probablemente se convierta en un nuevo título.