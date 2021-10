Tamara Falcó rompe una lanza en favor de Esther Doña: «Estoy contenta por ella»

Tamara Falcó le robó protagonismo a Omar Montes durante el cierre de semana en El Hormiguero. La colaboradora ocupó su sitio en la mesa de actualidad del programa para valorar algunos temas candentes. Uno de ellos ha sido el posado que han hecho Esther Doña y Santiago Pedraz en la revista Hola! Una entrevista cargada de amor pero que ha levantado ampollas por ver al afamado juez en una publicación de la crónica social.

Los tertulianos del programa estaban divididos en su opinión. La más crítica fue Cristina Pardo, quien sostuvo que «Creo que le puede hacer vulnerable a la hora de instruir las causas tan importantes que instruye en la Audiencia Nacional». Unas palabras con las que Juan del Val no estaba demasiado de acuerdo: «Tenemos demasiada tendencia a decir cómo se tiene que comportar cada uno de acuerdo a su profesión».

Fue entonces cuando apareció Tamara Falcó para romper una lanza en favor de la que fuera esposa de su difunto padre, cuando nadie lo esperaba: «Yo estoy contenta de que Esther esté contenta, se la ve muy feliz y enamorada». Unas palabras que sirven para acercar posturas con ella después de unos meses muy complicados tras la muerte del exmarqués de Griñón.

Nunca ha sido un secreto que la relación de Esther Doña con las hijas de quien fuera su marido ha sido de todo menos sencilla. No se puede decir que no fuera aceptada en la familia de Carlos Falcó, pero en ningún caso la sintonía era buena ni fluida. Las buenas formas ante todo, pero poco más. Así lo dejó entrever la propia Tamara cuando se enteró de que podía coincidir con ella en los pasillos de TVE: «Flipo. Si coincidiéramos, la educación estaría por encima de todo».

La polémica arrancó hace justo un año. Esther Doña se incorporaba como nuevo fichaje al programa La hora de la 1, y allí evidenció la mala sintonía con la colaboradora de El Hormiguero: «Tamara aún no me ha dado el pésame». Además, reconoció que ni se acordaba de la última vez que hablaron por teléfono, desvelando que estaba «sola» y que «no lo esperaba, pero tenía ese temor, por eso le decía a nuestros amigos íntimos que me protegieran, y lo están haciendo», comentó. Señalaba a Xandra Falcó como la que más se había preocupado por ella. La viuda de Jaime Carvajal habló hace unos meses de cómo era la relación con Esther Doña: «Tenemos una relación estupenda con ella, tenemos una relación cordial y no hay ningún problema».

De este modo, Tamara Falcó y Esther Doña acercan posturas después de tiempos de alta tensión. La hija de Isabel Preysler está de enhorabuena porque acaba de conseguir un gran hito personal: matricularse en el curso intermedio de cocina impartido por la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu. La socialité empezó las clases hace algo más de un año y ahora ya tiene su ansiado título que le acredita como una experta de los fogones, y que complementa su paso por Masterchef Celebrity.