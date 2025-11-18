Tamara Falcó recuerda a Mario Vargas Llosa en la final de ‘MasterChef Celebrity’

Fue en noviembre de 2019 cuando Tamara Falcó se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity 4. Durante el concurso, la marquesa de Griñón se dio a conocer delante de las cámaras como nunca antes lo había hecho, desvelando su gran don con los fogones y haciéndose querer por el público con su carismática personalidad. Han pasado seis años desde entonces, y consolidada como una de las participantes más recordadas del formato, ha querido participar en la gala final de la décima edición del programa. Así, la hija de Isabel Preysler ha acompañado a los aspirantes durante una de las pruebas más duras, y ha sido en ese momento cuando ha querido compartir una anécdota personal de Mario Vargas Llosa, ex pareja de su madre.

Los participantes tenían que replicar, bajo las órdenes del chef Virgilio Martínez, un plato de ceviche, una receta originaria de Perú que, según ha desvelado Tamara, se encontraba entre las favoritas del Premio Nobel. Sin embargo, la aristócrata ha desvelado que antes de que el escritor llegara a sus vidas, no tenían mucho conocimiento sobre la gastronomía del país latino, algo que aprendieron gracias al mencionado. «Nosotros hacíamos ceviche en casa y Mario nos pidió que, por favor, dejáramos de llamarlo así», recordaba entre risas, dejando entrever que no sabían hacerlo bien hasta que el autor de La ciudad y los perros les enseñó.

Pepe Rodríguez y Tamara Falcó en ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: RTVE)

En ese momento, Samantha le preguntó a Tamara si había estado alguna vez en Perú y si durante su visita había visitado el restaurante de Virgilio, algo que contestó con total naturalidad. «Fui hace muchos años a Perú, pero no estuvimos en el restaurante. Me gustaría volver, la verdad. A nosotros nos gusta mucho viajar. Nos encanta», expresaba. Aunque en ningún momento desveló la fecha en la que visitó Perú, todo parece apuntar a que ocurrió cuando Vargas Llosa mantenía una relación sentimental con Isabel Preysler. Un gesto que evidencia una vez más lo unidos que estuvieron durante esa época.

Antes de concluir con su aparición en la gala final, Tamara Falcó también quiso transmitir ánimo a los aspirantes, compartiendo con ellos su propia experiencia y su aprendizaje. «Mi paso por MasterChef me ha servido mucho también en lo personal. Después de estar expuesta a este estrés y presión, ya te haces a las situaciones tensas de la vida», explicaba.

Esto es lo que opinaba Mario Vargas Llosa de Tamara Falcó

No es la primera vez que Tamara Falcó habla de Mario Vargas Llosa públicamente. La influencer siempre se ha deshecho en halagos hacia la relación que mantenía con el escritor, y este, por su parte, tampoco se quedó atrás. De hecho, en una exclusiva que ofreció a la revista Haper’s Bazaar, justo un año antes de romper su relación con la reina de corazones, Mario describió a la esposa de Íñigo Onieva como una mujer «sencilla, risueña, sincera y muy simpática». «Desde que la conocí, he pensado que, por su simpatía, su cordialidad y ese espíritu emprendedor y optimista de la vida, podía ser una actriz muy exitosa», comentó.

Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva. (Foto: Instagram)

Por otro lado, el peruano también confesó que tras su paso por MasterChef Celebrity, las estanterías de su cuarto se habían llenado de libros de cocina, destacando así su capacidad para ser una mujer multifacética. «Me consta que estudia rigurosamente y que pone en práctica todo lo que ha aprendido, algo con lo que nos beneficiamos todos los residentes de esta casa», decía, dejando entrever que era habitual que Tamara deleitara a su familia con deliciosas recetas.