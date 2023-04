Del encuentro familiar a los discursos: Tamara Falcó despeja las incógnitas sobre su fiesta de pedida

Tamara Falcó ha reaparecido. Después de que la marquesa de Griñón fuera la gran ausente de La Tertulia de El Hormiguero de la pasada semana a consecuencia de cierto malestar tras haber viajado a Bali, ha sido durante el último programa cuando la hija de Isabel Preysler ha vuelto a ocupar su silla habitual del plató de Antena 3 visiblemente recuperada y dispuesta a hablar sobre los avances de su boda, teniendo en el punto de mira la fiesta de pedida que tendrá lugar el próximo sábado, 22 de abril.

Cada vez es más popular entre los rostros conocidos que están a punto de darse el «sí, quiero» celebrar previamente una ceremonia de pedida de mano. Una oportunidad en la que las familias de la novia y el novio pueden conocerse mejor, y en general los seres queridos de ambas partes pueden llevar a cabo una primera toma de contacto que en la mayor parte de ocasiones suele ser un éxito rotundo: «He preguntado bastante y es básicamente cuando se conocen tu familia y la familia de él. Hay una cena, discursos, intercambio de regalos…», comenzaba explicando la ganadora de MasterChef Celebrity, aclarando que se suele regalar lo que uno desea, sin necesidad de estar obligado a seguir un patrón, aunque normalmente la familia del futuro marido suele otorgar a la mujer una pieza de joyería con un gran valor sentimental para ellos: «El momento joya familiar es súper bonito», aseguraba.

Una vez ha dado las explicaciones pertinentes, la marquesa ha empezado a desvelar detalles sobre su propia ceremonia de pedida bajo la atenta mirada de Pablo Motos y el resto de colaboradores: «Lo hacemos en privado, somos 25 porque después vienen algunos de nuestros testigos», indicaba, visiblemente emocionada por lo que está por llegar y que espera que una a las familias Onieva Molas y Falcó Preysler: «Estoy súper agradecida con la joya que me regalaron así que no me tienen que regalar nada, pero me apetece que se conozcan las familias, que no se conocen», apuntaba, añadiendo que, aunque Íñigo ya ha hablado con los allegados a su novia y Tamara también ha hecho lo propio con los de él, aún no ha habido un acercamiento entre ambas partes que va a suceder sin más dilación en escasas horas.

Por otro lado, el presentador ha hecho referencia a la posibilidad de que haya discursos en esta celebración. Algo con lo que la hija de Carlos Falcó parece estar encantada y así lo ha demostrado: «En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado… A nosotros nos encanta un micro», confesaba entre risas, y señalando a sus hermanas y hermanos como responsables de protagonizar unas palabras emotivas dirigidas a los que muy pronto se convertirán en marido y mujer, aunque por ahora desconoce si también algún ser querido por parte del empresario se lanzará a hacer lo propio.