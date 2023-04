Tamara Falcó y una celebración por partida doble en pleno ajetreo prenupcial

Dentro del clan Preysler, cabe destacar que hay una fecha especialmente destacada para todos sus miembros. Esta no es otra que la del 18 de abril, en la que cumplen años tanto Ana Boyer como Isabelle Junot. Teniendo en cuenta que ambas son dos de los pilares fundamentales de la vida de Tamara Falcó, la marquesa de Griñón no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarlas a través de su cuenta de Instagram y bajo la atenta mirada de su millón y medio de seguidores.

Haciendo uso de sus stories en la red social mencionada, la futura esposa de Íñigo Onieva en primer lugar ha querido hacer referencia a su hermana con un tierno vídeo protagonizado por fotos tanto de ellas dos juntas como también en compañía de su madre, Isabel Preysler: «Happy birthday @anaboyer LOVE YOU», escribía la ex concursante de MasterChef Celebrity, visiblemente orgullosa de haber formado un tándem aparentemente irrompible con la esposa de Fernando Verdasco, la cual ha permanecido a su lado incluso en sus peores momentos como, por ejemplo, su ruptura con el empresario a consecuencia de una infidelidad que finalmente la hija de Carlos Falcó decidió perdonar para volver a embarcarse en la aventura nupcial en la que ahora está inmersa y que concluirá el próximo 8 de julio en la finca de El Rincón bajo la atenta mirada de todos sus seres queridos.

Por otro lado, y unas horas más tarde, Tamara hacía alusión a la que es considerada su prima favorita al compartir un breve clip en el que aparece abrazándose a ella entre risas, demostrando así que les une una gran relación amistosa y muchas aficiones en común como su pasión por la cocina, motivo por el que ambas han participado en uno de los talent show culinarios más destacados del país y gozan de un vínculo cada vez más cercano a raíz del incipiente matrimonio entre Álvaro Falcó y la hija de Philippe Junot, el cual tenía lugar el pasado sábado, 2 de abril, poniendo así el broche de oro a uno de los romances más sonados de la jet set.

De esta manera, se ha demostrado que el 18 de abril es uno de los días más felices para la marquesa de Griñón gracias a la nueva vuelta al sol de Isabelle y de Ana, la cual ha tenido lugar en un momento muy especial para la hija de la también conocida como «reina de corazones» que ya se ha adentrado en la recta final de la celebración de su boda, motivo por el que recientemente ha viajado junto a Íñigo Onieva hasta Bali para disfrutar de su última escapada como novios antes de iniciar una nueva vida como marido y mujer. No obstante, este viaje exprés quizá no terminara como Falcó hubiera deseado, razón por la que se veía obligada a ausentarse de El Hormiguero a consecuencia de cierto malestar que no parece ser nada grave.