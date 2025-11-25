Tamara desvela por qué sigue viviendo con su ex marido y no es la única
La artista ha aclarado cómo se organiza con su ex en la convivencia
Marta Riumbau o Rocío Osorno también han vivido junto a sus ex
Tamara ha hablado abiertamente sobre cómo es la convivencia con Daniel Roque, su ex marido, tras dos años separados. El pasado mes de marzo, la artista sorprendió al anunciar la ruptura con el padre de sus hijos tras dos décadas de matrimonio. Sin embargo, al igual que muchas otras famosas, la cantante continúa viviendo con su ex y ha desvelado los motivos por los que han decidido residir bajo el mismo techo -o, al menos, por ahora-.
Tamara desvela que sigue viviendo con su ex
La intérprete de Lady Laura ha aparecido en el estreno del cortometraje documental Lo que nadie quiere ver, donde ha hablado abiertamente sobre su vida y su situación actual tras su ruptura sentimental.
Tamara ha explicado que para ella no es ninguna novedad esta situación, pues «lleva dos años separada» del padre de sus vástagos, pese a que lo comunicara de manera oficial este 2025.
Tamara y su ex, Daniel Roque. (Foto: Gtres)
De hecho, la artista ha desvelado que Roque sigue formando parte de su día a día y de su rutina, pues siguen conviviendo tras la separación: «Él está en casa con los niños, pero vamos a pasar las navidades juntos, son 21 años viviendo con una persona. El amor no acaba, el amor se transforma. Que no le ame como persona, pero lo quiero como el padre de mis hijos, tenemos 4 niños. Las cosas hay que hacerlas bien. Hace dos años que estoy separada, pero lo conté cuando consideraba oportuno y cuando se lo dijimos a los niños. Se habló mucho en casa».
Juntos pero no revueltos
Tamara no es la única que ha convivido con un ex pese a romper la relación sentimental. Aunque esta decisión en ocasiones pone en entredicho la separación, lo cierto es que hay ex parejas que pueden pernoctar bajo el mismo techo sin problema alguno.
Marta Riumbau y Diego Matamoros. (FOTO: REDES SOCIALES)
Esto le ocurrió hace justo un año a Marta Riumbau. La influencer, que estaba embarazada de su hija Julieta -con la que ha sido madre en solitario-, convivió con Diego Matamoros durante -al menos- los nueve meses que duró la gestación. De hecho, ellos mismos no tenían problema alguno a la hora de hablar de su situación como dos ex bien avenidos -y compañeros de piso-. «Para empezar sí, vivo sola, y Diego a pesar de que vivió en casa una temporada no teníamos una vida conjunta y no tenía nada que ver con Julieta. Repito que no tengo ayuda y eso no es buscar ningún aplauso fácil, no la tengo porque no quiero, porque no la necesito y porque como tú dices tengo la gran suerte de poder conciliar bien la maternidad con mi medio de vida», dijo la creadora de contenidos.
Rocío Osorno y Coco Robatto en su boda. (FOTO: GTRES)
Una situación muy similar a la de Rocío Osorno y Coco Robatto. Aunque la diseñadora de moda y el político se separaron tras la pandemia, y pese a que en un comienzo fue complicado llegar a un entendimiento, lo cierto es que su relación se ha mantenido intacta, hasta tal punto que pueden pasar muchos días viviendo en la misma casa o de viaje -aunque cada uno tiene su residencia-. Un ejemplo que da cuenta que la convivencia con un ex sí es posible.