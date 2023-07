Los allí presentes catalogan la escena como un verdadero milagro. Cayetano Rivera, que actuaba este martes como director de lidia, no dudó en socorrer la vida de su compañero Roca Rey en el marco de las corridas celebradas en la Plaza de Toros de Santander. El joven sufrió una cogida por parte del sexto toro de Antonio Bañuelos. Además de empotrarlo contra el coso, el pitón del animal quedaba en la entrepierna del torero. Una estampa que no presagiaba un final feliz, pero que, finalmente gracias al ex marido de Eva González pudieron celebrar.

Eugenia Martínez de Irujo en una imagen de archivo / Gtres

Un día después de lo ocurrido, Eugenia Martínez de Irujo reaparecía junto a su marido, Narcís Rebollo, para asistir al concierto en el Teatro Real de Madrid del artista flamenco Israel Fernández, dentro del Universal Music Festival donde confesaba ser una gran admiradora del cantaor y del flamenco en general: «Hay que apoyarlo, porque es cultura nuestra».

Sin embargo, no presagiaba lo que iba a ocurrir segundos después cuando los periodistas le preguntaron por la cogida que sufrió Cayetano. Y es que el torero presenta una fractura en su costilla derecha y múltiples contusiones. La duquesa de Montoro se quedaba impactada sin saber qué responder hasta que reaccionó. Confesaba no haberse enterado, pero aseguraba también que le iba a llamar «ahora mismo». «Me llevo muy bien con Cayetano», añadía con un rostro completamente desencajado.

Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera en el pasado / Gtres

Pese a que Eugenia Martínez de Irujo ha rehecho su vida después de su matrimonio fallido con Francisco Rivera, lo cierto es que la buena sintonía prima entre los ex cuñados.

El agradecimiento de Roca Rey

En la línea de lo anterior, Roca Rey ha querido agradecer públicamente la hazaña de su compañero. «Cayetano, quiero agradecerte, porque ayer demostraste tu compañerismo y tu desprecio a la vida por salvar la mía», ha escrito en un mensaje compartido en su perfil de Instagram.

Roca Rey agradece el gesto a Cayetano Rivera / Instagram

El íntimo amigo de Victoria Federica ha tenido que suspender su hoja de ruta debido al diagnóstico del médico tras la brutal cogida que casi acaba con su vida. Por ahora, no pudo asistir, este miércoles, al homenaje en recuerdo de su actuación en las pasadas Corridas Generales, le iba a tributar el Club Taurino de Bilbao y ha descartado su presencia este fin de semana en la feria de Cajamarca, una de las más importantes de su país, anunciando que no volverá a torear hasta el próximo 3 de agosto en la feria de Huelva.

Su director de comunicación, José Ramón Lozano, aseguraba micrófonos de COPE Cantabria que tras una noche de intensos dolores tras el incidente, Andrés fue sometido a pruebas adicionales para descartar la posibilidad de cornadas internas, en particular en la región del muslo derecho en la parte frontal. Fue trasladado a la mañana siguiente a Sevilla, donde continuó haciéndose diversas pruebas y, ahora, descansa en la tranquilidad de su hogar.